Weibliche Spiritualität erfahren

Sich selbst zu einem Geschenk für die Welt machen – ein Interview mit Chameli Ardagh.

Mein Weg führt mich nach Chieming, ins Seminarhotel Jonathan. Hier erwarten mich, ohne dass ich es vorher wusste, insgesamt hundert Frauen. Wir alle sind gekommen, um uns durch die Arbeit mit Chameli Ardagh und dem Awakening-Women-Team selbst ein Stück näherzukommen. Wir alle haben Sehnsucht danach, raus aus dem Kopf, rein in den Körper zu gelangen, uns selbst zu erfahren, uns mehr zu lieben und anzunehmen. Als Frauen. Sinnlich. Leicht. Entspannt. Dieser Wunsch wird uns erfüllt.

Das „Jonathan. Ein guter Ort zum Sein“ ist der ideale Platz für ein solches Seminar. Bereits kurz nach der Ankunft fühle ich mich hier aufgenommen, geborgen und verwöhnt. Das hängt unter anderem mit dem köstlichen Essen zusammen. Reichhaltig, vegetarisch und liebevoll zubereitet ist es – genau die richtige Basis, um in eine tiefe spirituelle Arbeit einzutauchen, die berührt, transformiert und ebenfalls nährt. Und das auf eine nachhaltigere Weise.

Wenn wir lernen, dass Gefühle keine Probleme sind, können sie sogar ein Teil unserer Stärke werden.

Eine nährende Erfahrung

Hundert Frauen auf einem Haufen machen mir im ersten Moment ein wenig Angst, weil ich keine Vorstellung davon habe, was mich hier erwartet. Mein Unwohlsein löst sich aber sehr schnell auf, denn bereits am ersten Abend stelle ich fest, dass viele Frauen die Arbeit mit Chameli bereits kennen, schätzen und lieben. Sie machen es denjenigen, die neu sind, leicht, den Weg zur weiblichen Essenz zu gehen. Sie sind offen, bejahend für jede andere Frau, die Lust hat, sich selbst zu erfahren: sinnlich, leidenschaftlich oder still. Die kommenden vier Tage sind erfüllt von Meditationen, Übungen, Tanz, Vorträgen, Austausch und Stille. Eine nährende Mischung. Für jede von uns. Nach und nach gelingt es mir, mich auf eine neue Form der spirituellen Praxis einzulassen. Empfangend, fein, gefühlvoll. Bedingungslos angenommen zu werden und getragen zu sein von dieser kosmischen Gebärmutter, die hier von hundert Frauen symbolisiert wird. Gleichzeitig aber meine ich auch die unterstützende Kraft all der anderen Frauen auf der ganzen Welt zu spüren, die sich in das Netz der Frauen eingesponnen haben, die nun im Sinne einer weiblichen Spiritualität zu sich selbst finden möchten. Ohne Leistungsdruck, […]