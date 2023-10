Interview zum Thema Yoga für Frauen: Cora Menz

Cora Menz ist Yogalehrerin BDY/EYU und zertifizierte Lehrerin für Hormon-Yoga nach Dinah Rodrigues. Seit 15 Jahren Yoga-Unterricht (auch Einzelunterricht) in München und am Starnberger See sowie in Mallorca und England.

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Praktizieren Frauen Yoga anders als Männer?

Cora Menz: Es kommt sehr auf die Form des Yoga an, die geübt wird; wenn der Fitnessgedanke im Vordergrund steht, üben Männer und Frauen eher ähnlich. Das äußere Erscheinungsbild ist sehr wichtig, gezielte Anstrengung erwünscht. Wenn es darum geht, Yoga in seiner Ganzheit zu erfassen, sind Frauen offener. Bei Männern stehen – zumindest am Anfang – häufig Stressabbau und Regeneration im Vordergrund.

Was ist spezifisch an Frauen und Yoga und an Frauen und Spiritualität?

Frauen sind von Natur aus „ganzheitlicher ausgestattet“; sie begreifen Yoga als eine Lebensform, die alles, was das alltägliche Leben ausmacht, verändern und verbessern kann. Das umfasst einen neuen Umgang mit dem Körper, die Ernährung, gesteigerte Energie, mehr Lebensfreude und, daraus folgend, den Zugang zur Spiritualität. Hier bietet Yoga ein weites Feld, Zusammenhänge zu sehen und zu begreifen.

Was erwarten Frauen, wenn sie in deine Yogakurse kommen?

Sie erwarten zunächst Kompetenz, einen guten Ausbildungshintergrund, ausreichend Erfahrung mit den jeweiligen körperlichen Gegebenheiten und, genauso entscheidend, das Gefühl des Angenommenseins, des Verstandenwerdens der persönlichen Lebenssituation, in der sie sich gerade befinden. Was nicht heißen soll, dass mir jede Frau ihr Leben offenbart, aber ein bestimmtes Sehen und Fühlen wird durchaus erwartet, bzw. erhofft und dankbar angenommen.

Wie werden Frauen mit Yoga älter, und besteht ein Unterschied zwischen ihnen und den Frauen, die nicht praktizieren?

Eine regelmäßige Yogapraxis verändert den Blick auf das Älterwerden auf eine sehr positive Art und Weise: Der Körper bleibt flexibel, der Atem ist gut ausgebildet, die hormonellen Umschwünge kommen in Balance. So entsteht ein ausgewogenes körperliches und seelisches Gesamtgefühl. Ich sehe die Veränderungen deutlich in meinen Kursen, und Frauen erzählen mir, wie sie durch das Üben mehr an Gelassenheit und Lebensfreude gewinnen.

Gibt es eine Besonderheit, wenn du mit Frauen in Yogakursen zusammenarbeitest?

Dazu eine kleine Geschichte: Sukumar, ein Yogameister aus Südindien, fragte mich, ob ich eine gute Yogalehrerin sei. Als er meinen fragenden Blick sah, sagte er: „Magst du deine Schüler?“ Ich sagte: „Ja, ich mag sie!“ Seine Antwort: […]