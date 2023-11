Dem Himmel so nah: Der bekannte Journalist Thomas Schmelzer sprach in seinen Sendungen und für seine Dokumentation „Die Übersinnlichen“ mit zahlreichen medial begabten Menschen. Im YOGA-AKTUELL-Interview nennt er einige grundlegende Erkenntnisse über Medialität, die er in diesen interessanten Begegnungen gewann.

Medialität findet großen Anklang. Viele Sinnsuchende haben schon einmal ein Medium aufgesucht und um Rat gefragt. Woran man erkennt, ob man es mit einer wahren Kapazität auf diesem Gebiet zu tun hat, erklärt Thomas Schmelzer, der Macher des Films Die Übersinnlichen, der auf großes Interesse stieß.

Menschen, die feiner wahrnehmen und zum Beispiel Auren sehen können, sind oft selbst spirituell Suchende und Findende, die uns auch viel über ihre wertvollen Erfahrungen berichten können. Jedenfalls jene, die ich für seriös und bodenständig halte, Meister ihres Fachs …

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Wodurch genau entstand bei dir das Interesse, dich so intensiv mit dem Übersinnlichen zu beschäftigen?

Thomas Schmelzer: Das Thema Medialität begleitet mich schon lange. Nachdem ich im Alter von 24 Jahren eine Krebserkrankung überwunden hatte, begann ich mich für allerlei spirituelle Themen zu interessieren. Und von Anfang an begegnete ich Menschen, die beispielsweise erstaunliche Texte aus „anderen Ebenen“, also nicht aus ihrem Wachbewusstsein, bekamen, oft gespickt mit Informationen, die ihnen fremd waren. Ich liebte auch „gechannelte“ Texte, war da am Anfang recht unbekümmert, lernte aber nach und nach, diese Phänomene auch kritisch zu hinterfragen und zu unterscheiden. Durch meine Arbeit bei MYSTICA, diverse Moderationen und andere Aktivitäten lernte ich weitere Talente kennen und wollte irgendwann wissen: Kann ich das auch lernen? So gestaltete ich dazu ein Sonderheft und kam auf die Idee, darüber einen Film zu machen, in dem ich mich selbst auf das Thema einlassen wollte. Darüber hinaus finde ich es höchst interessant, das Potenzial unseres Menschseins auszuloten und herauszufinden, wie so erstaunliche Talente wie Hellsehen oder Hellfühlen funktionieren. Ich war immer überzeugt davon, dass unsere Welt aus mehr besteht als nur aus sichtbarer Materie. Menschen, die feiner wahrnehmen und zum Beispiel Auren sehen können, sind oft selbst spirituell Suchende und Findende, die uns auch viel über ihre wertvollen Erfahrungen berichten können. Jedenfalls jene, die ich für seriös und bodenständig halte, Meister ihres Fachs …