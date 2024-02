Die Frau, bei der Hollywood Yoga macht

Kirschen Hagenlocher hat illustre Kunden aus dem Showbiz und ist bekannt als „die“ Yogalehrerin der Hollywood-Stars. Dass Yoga – trotz skurriler Begebenheiten wie Privat-Yogastunden im Kingsize-Kleiderschrank – auch in diesem schillernden Umfeld immer Yoga bleibt, verdeutlicht sie in diesem Interview.

Kirschen Hagenlocher zählt zu den bekanntesten Yogalehrerinnen der Hollywood-Stars. Zu ihren Kunden zählen neben Leinwand-VIPs wie Eva Mendes, Reese Witherspoon und Isla Fisher wichtige Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Entertainment sowie Mitglieder des Liechtensteiner Fürstenhauses. Drei Monate lang begleitete sie Julia Roberts während des Drehs zu „Eat, Pray, Love“. YOGA AKTUELL traf sie zum Interview.

Interview

YOGA AKTUELL: Wie sind Sie zum Yoga gekommen?

Kirschen Hagenlocher: Ich war über zehn Jahre professionelle Läuferin, von meinem 12. bis zu meinem 22. Lebensjahr. Dabei lief ich oft 90 Meilen die Woche. Als ich 29 wurde, begann mein Körper langsam zu zerbrechen. Meine einfühlsame Mutter empfahl mir schließlich Yoga, um „runterzukommen“. Also nahm ich meine erste Yogastunde bei einem wirklich brillanten Yogalehrer und war sofort total begeistert!

Hat Yoga Ihnen denn beim täglichen Training als Profi-Sportlerin geholfen?

Als ich für „Track & Cross Country“ antrat, war Laufen alles, was wir taten. Zu dieser Zeit trainierte eigentlich niemand nebenher in anderen Disziplinen. Aber durch Yoga konnte ich dann weiter ohne Verletzungen laufen. Das ist einer der vielen wundervollen Vorteile des Yoga.

Was bedeutet Yoga für Sie?

Sobald ich zwei oder dreimal mit der Ujjayi-Atemtechnik eingeatmet habe, spüre ich, dass die beste Seite meines Ichs hervortritt. Yoga lehrt mich, diesen Zustand beizubehalten, auch wenn ich meine Yogamatte verlasse und wieder in den Alltag zurückkehre.

Interessieren Sie sich für die Yogaphilosophie?

Ich liebe es, die Philosophie des Yoga zu studieren, und hätte gerne mehr Zeit, das Ganze zu vertiefen. Yoga hat so eine reiche Geschichte! Meine Kunden sind mehr am körperlichen und technischen Teil des Yoga interessiert, daher ist dies der Teil, mit dem ich mich täglich in der Praxis befasse. Hin und wieder bringe ich aber auch ein paar Hinweise zur Philosophie mit ein!

Wie sieht Ihr tägliches Yogaprogramm aus?

Die Leute fragen mich ständig, wann ich Yoga praktiziere. Meine Antwort: „Genau jetzt!“ Damit will ich sagen, dass ich immer versuche, voll […]