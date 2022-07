Summer of Love

Das Yoga Sound and Sea Festival: Love. Joy. Happiness. Die Yogafestivals erwecken diesen Sommer wieder das in uns, was uns so lange gefehlt hat: Gefühle der Freiheit und Verbundenheit. Wie schön, dass es doch immer noch etwas in uns gibt, was uns nicht genommen werden kann. Ein Erfahrungsbericht über das Yoga Sound and Sea Festival.

Yoga Sound and Sea Festival in herzaufmachend schöner Atmosphäre

Der Himmel hat es gut gemeint mit den Veranstaltern und Gästen des Yogafestivals am Steinberger See: ein sehr abwechslungsreiches Yogaprogramm, tolle Konzerte, köstliches Essen, Sonne, blauer Himmel, traumhafte Sonnenuntergänge – und eine herzaufmachend schöne Atmosphäre.

In nur drei Monaten haben Tim Küchling und sein Team das 3-tägige Yogafestival aus dem Boden gestampft. Chapaeu! Eine großartige Leistung. Ein wunderbares Yoga-Programm mit vielen erfahrenden Lehrern wie David Lurey, LuNa Nirmala Schmidt, Florian Palzinsky, Irene Kapl, Stephanie Schönberger und vielen anderen haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beschenkt. Die einzelnen Angebote waren sehr gut besucht. Und es war fast so, als konnte es den Leuten nicht nah genug sein. Es wurde gedrückt, geknuddelt, geherzt, was das Zeug hielt. Kein Wunder. Das Nachholbedürfnis nach Berührung, Begegnung und dem Gefühl von Verbundenheit war groß. Gehören menschliche Nähe, Berührung, Austausch und das Gefühl von Gemeinschaft doch zu den Grundbedürfnissen unserer Existenz. Und sind es nicht genau das die Zutaten, die das menschliche Immunsystem stärken?!

Manche Erfahrungen sind einfach schwer in Worte zu fassen!

Es ist schwer in Worte zu fassen, wie unmittelbar mein Herz berührt wurde, von all den wohlwollenden, liebevollen und zugewandten Blicken, Gesten und Begegnungen, die ich auf dem Festival erfahren habe. Endlich gab es keine Masken mehr vor all den schönen Gesichtern, die dort zu sehen waren. Am Samstag waren es laut Veranstalter insgesamt 1200 Menschen, die dort waren.

Es wurde gelacht. Es wurde geherzt. Es wurde berührt. Es wurde diskutiert. Es wurde gelebt.

Es war nach so langer Zeit einfach so außergewöhnlich und so schön und so nährend, dass ich es noch einmal erwähnen möchte!

Yoga Sound and Sea Festival: Voller Inspirationen und Tiefgang

All die interessanten, aufbauenden und nährenden Workshops wirken noch nach. Ich habe für meine eigene Praxis wertvolle Inspirationen erhalten. Besonders lange wirkte ein Satz nach, den Helga Baumgartner während ihrer Yin-Cello-Stunde mit uns teilte:

Bei der Meditation geht es nicht darum, sich gut zu fühlen, sondern sich zu fühlen.

Eine wichtige Botschaft, die sie uns damit auf den Weg gegeben hat. […]