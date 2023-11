Frauen in der Geschichte des Yoga, Teil 5: Portraits ohne Namen – Yoginis des 17. und 18. Jahrhunderts

Dr. med. Wiebke Mohme ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und bietet Naturheilverfahren, Ernährungsberatung und Yogatherapie an. Ferner ist sie Yogalehrerin BDY/EYU, Forrest Yoga Teacher Level II. Ausgebildet in Vinyasa Yoga und Embodied Flow, Certification of Embodiment Coaching, E-RYT 200, RYT 500, YACEP (berechtigt zur Fortbildung von Yogalehrerinnen und Yogalehrern), C-IAYT- Certified Yoga Therapist. Seit mehr als zwanzig Jahren als Dozentin für Yoga-, Yogatherapie- & Ayurveda-Ausbildungen im In- und Ausland tätig, eigenes Ausbildungsinstitut Yoga & Cure.