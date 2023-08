Alexey Gaevskij ist bekannt als Yogalehrer bei Inside Yoga und durch seine Workshops bei Events wie der „Yoga Conference Austria“ oder der „Inside Yoga Conference“ in Frankfurt. YOGA AKTUELL unterhielt sich mit ihm über Disziplin und Hingabe, über Humor im Yogaunterricht und über Spiritualität im Alltag.

An Alexey Gaevskij zeigt sich eindrucksvoll, dass jugendliche Frische und Leichtigkeit sich mühelos mit Reife und Tiefgang vereinen lassen. Seit er 1997 mit seiner Familie von Kasachstan nach Deutschland kam, praktiziert Alexey die Kampfkunst Taekwondo; Yoga kam im Jahr 2005 hinzu. „Als Mensch ist es mir wichtig, Harmonie und Klarheit im Alltag zu schaffen. Diese zwei Elemente spiegeln sich neben Humor und Leichtigkeit in meinen Workshops und Yogastunden wider“, sagt Alexey über sich. Integrität und Authentizität sind dem vielen auch aus Youtube-Videos bekannten Lehrer wichtig.

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: „Sei ehrlich zu dir selbst“ ist dein grundlegendes Motto. Was bedeutet das für dich genau, und warum ist es die Basis von allem?

Alexey Gaevskij: Das ist für mich letztendlich das, wo alles beginnt. Ehrlichkeit ist für mich die Basis für meine Handlungen im Alltag, für meinen Unterricht und dafür, wie ich meinem Gegenüber entgegentrete. Es bedeutet z.B., zu 100% hinter dem zu stehen, was ich dir gerade erzähle. Und es bedeutet auch, das zu leben, was ich unterrichte. Es ist wichtig, dass das Ganze keine Floskel bleibt, sondern mehr Tiefe bekommt. Wo der Leitsatz „Sei ehrlich zu dir selbst“ vorhanden ist, ist aber auch die Disziplin nicht mehr weit. Ehrlichkeit erfordert viel Mühe und Geduld.

Es geht also unter anderem auch um „Practice what you preach“. Vielen Lehrern scheint genau diese Art von Glaubwürdigkeit zu fehlen. Da wir alle nur Menschen sind, ist es ja auch nicht einfach, immer alles hundertprozentig umzusetzen – aber eine gewisse Übereinstimmung in Reden und Handeln sollte da sein. Welche Maximen, die du auch im Unterricht vermittelst, sind dir im Alltag am wichtigsten, und wie gelingt es dir, sie zu leben?

Ich denke, ein häufiges Problem ist, dass man versucht, eine Maske zu wahren, und dass man nicht das tut, was man eigentlich tun möchte oder was nötig wäre, damit man ein glücklicherer Mensch sein kann. Stattdessen tut man zu viel, was andere von einem erwarten. Auch im Unterricht […]