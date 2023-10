Meditations- und Achtsamkeitsforschung in Deutschland

An der Berliner Charité werden die positiven Effekte der Achtsamkeitspraxis erforscht. Die Ergebnisse zeigen, wie gesunde und erkrankte Menschen von regelmäßiger Meditation bereits nach kurzer Zeit profitieren.

Ein wandernder Geist ist ein unglücklicher Geist“ – so lautet der Titel einer wissenschaftlichen Studie, die gezeigt hat, dass der Mensch glücklicher ist, wenn er eine Tätigkeit mit voller Präsenz ausführt, als wenn er dabei mental abwesend ist („A wandering mind is an unhappy mind“, Matthew Killingsworth und Daniel Gilbert, 2010). Glücklichsein und Präsenz sind miteinander verbunden, doch die Fähigkeit zur Präsenz wird im Laufe des Lebens häufig verlernt und muss neu trainiert werden. Neurowissenschaftler machen den Bauplan des Gehirns dafür verantwortlich, aber auch gesellschaftliche Faktoren wie die Beschleunigung der Zeit, Leistungsdruck und Stress tragen sicherlich dazu bei.

Achtsamkeit als Forschungsgegenstand

In den vergangenen zehn Jahren ist das Interesse am Thema Achtsamkeit in der klinischen Anwendung und in der Forschung rasant gestiegen. Die Psychologin und Yogalehrerin Britta Hölzel, Vorreiterin der Achtsamkeitsforschung in Deutschland, ist seit 2013 am Institut für Medizinische Psychologie der Berliner Charité tätig, wo sie auch eine Arbeitsgruppe zur Meditationsforschung betreut. In ihrem Buch „Achtsamkeit mitten im Leben“ (Literaturempfehlungen S. 110), das sie gemeinsam mit der Psychotherapeutin Christine Brähler herausgebracht hat, werden praktische Anwendungsmöglichkeiten der Achtsamkeit mit wissenschaftlichen Perspektiven verknüpft und vorgestellt: Die Achtsamkeitspraxis führt demnach zu einer ganzen Reihe positiver Effekte, weshalb sie mehr und mehr auch in psychotherapeutische Programme integriert wird. Achtsamkeitsbasierte Interventionen werden erfolgreich u.a. in der Behandlung von Angststörungen sowie zur Rückfallprophylaxe bei wiederkehrenden depressiven Episoden eingesetzt. Weitere Studien zeigten positive Effekte von Achtsamkeitsmeditation bei bipolaren Erkrankungen, Substanzabhängigkeit, Essstörungen und ADHS. Es wurde außerdem eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität bei verschiedenen körperlichen Erkrankungen festgestellt, z.B. bei chronischen Schmerzerkrankungen und Krebserkrankungen. Ebenso konnte die Funktion des Immunsystems verbessert sowie eine Senkung von Bluthochdruck und des Cortisolspiegels verzeichnet werden.

Die Achtsamkeitspraxis wird aber nicht nur bei der Behandlung von Erkrankungen erfolgreich eingesetzt, sie bewirkte auch bei gesunden Teilnehmern die Reduktion von Stress, eine Erhöhung des psychischen Wohlbefindens und eine Verbesserung der Lebenszufriedenheit. Bei Meditierenden ist die Verbindung zwischen dem präfrontalen Kortex und dem Angstzentrum des Gehirns stärker ausgeprägt. Das hat den Effekt, dass sie die Dinge mehr so sein lassen können, wie sie sind – […]