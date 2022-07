Frauenheilkraft – Teil 6

Gebärmutterreinigung mit dem Ei: Eier gehen in eine heilsame Resonanz mit dem menschlichen Körper und insbesondere mit der Gebärmutter. Sie können u.a. Blockaden aufspüren und negative Energien neutralisieren.

Alles, was ist, alles, was lebt, ist von derselben Kraft durchwoben. Mensch, Tiere, Pflanzen, der Wind, die Sterne und die anderen Planeten in unserem Universum bestehen aus Atomen. Alle sind gleich aufgebaut, unterscheiden sich in ihren Teilchen. Je nachdem, welche Aufgabe die Atome haben, organisieren sie sich untereinander. Es entstehen organische und anorganische Organismen. In unserem Fall entsteht ein menschlicher Organismus.

Aus dem tierischen Ei entwickelt sich ein Wesen heran, dass uns Menschen sehr ähnlich ist. Wenn wir beim Huhn bleiben, so hat es Augen, um zu sehen, Ohren, um zu hören, es nimmt Nahrung zu sich, verdaut sie und scheidet die Reste aus. Wie beim Menschen beginnt sich auch beim Huhn zuerst das Herz zu entwickeln und beginnt zu schlagen, bevor der Körper sich um dieses heranformt. Das Huhn hat Füße, um sich fortzubewegen, es hat Flügel, die das Pendant zu unseren Händen sind.

Eier neutralisieren ungesunde Schwingungen

In der Natur geschieht etwas ganz Interessantes. Tierische Zellen, die ähnliche Aufgaben wie die menschlichen Zellen haben, gehen in Kommunikation miteinander. Beim Ei funktioniert das folgendermaßen: Funktionsähnliche Zellen des Eis kommunizieren mit den unsrigen. Erkennen sie bei der menschlichen Zelle ein Defizit, eine ungesunde Schwingung, so geben sie ihre eigene positive an die menschliche ab. Die negative, destruktive Schwingung nehmen sie auf. Schon allein durch das Tragen eines Eis geschieht dies. Es ist einfach wundervoll! Das Ei nimmt negative Energien und Krankheiten aus unserem Körper.

Die Form des Eis – ein dreidimensionales Oval, welches Ovoid genannt wird – ist eine absolut intelligente Schöpfung der Natur. Es trägt in sich die Fähigkeit, Energien, die ja auch in jeder einzelnen Zelle sind, zu reinigen, zu heilen – indem sie wieder in die richtige Schwingung gebracht werden –, und negative und krankmachende, zerstörerische Energie und Materie zu neutralisieren. Es benötigt diese Fähigkeiten für das Leben, welches aus ihm entsteht.

Wenn das Ei nun aus unserem festen Körper und dem energetischen Bereich Negativität herauszieht, so kann es all dies bis zu einem gewissen Grad in sich neutralisieren. Jedoch sind wir Menschen dermaßen verschmutzt, dass das Neutralisieren oft nicht ausreicht. Das Ei erkrankt dann und nimmt die Schwingungen des Körpers an. Öffnet man das Ei, dann kann man darin lesen und sehen, wo es gearbeitet hat. Es kommen manchmal Dinge […]