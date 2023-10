Amma: Selbstlose Liebe in Person

Die indische Heilige Mata Amritanandamayi ist weltweit für ihr Mitgefühl und für ihre bedingungslose Liebe allen Menschen gegenüber bekannt. Amma, wie sie auch genannt wird, gibt aber noch viel mehr: Durch ihre karikativen Projekte sichert sie zahlreichen Menschen Gesundheit und Ausbildung und ein Leben ohne Armut.

Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch unendlich viel Liebe in sich trägt und nicht müde wird, sie an andere weiterzugeben und mit ihnen zu teilen? Und dass dieser Mensch sogar bereit ist, bis zum letzten Moment seines irdischen Daseins Liebe zu verströmen und an all jene zu geben, die traurig und krank sind und sich nach einer bedingungslosen Umarmung sehnen? Amma ist ein solcher Mensch.

Wer Amma erlebt hat, der kann sich nach der Begegnung mit ihr nicht nur vorstellen, dass ihre Liebe grenzenlos ist, sondern der wird es in den Armen der Heiligen sogar unmittelbar selbst erfahren haben. Der wird auch wissen, dass sie gelebte Liebe verkörpert und man ihren Aussagen glauben kann: „Ich werde Menschen umarmen, solange ich genug Kraft habe, mich all derer anzunehmen, die zu mir kommen“, so Amma. „Es ist mein Wunsch, bis zum Ende dieser sterblichen Hülle Menschen zu trösten und ihre Tränen zu trocken.“ Mehrere Ärzte bestätigen, dass Amma unter Diabetes leidet und dass das, was sie während ihrer Welttourneen leistet, für einen normalen Menschen gar nicht möglich wäre: Stunden-, tage- und nächtelang nimmt sie Menschen in die Arme und schenkt ihnen Trost und Liebe. Das tut sie, ohne zwischendurch etwas zu essen oder zu trinken. Für einen „normalen“ Diabetiker wäre so etwas tödlich. Amma hingegen wird gespeist von der Liebe selbst und von der göttlichen Kraft, die unentwegt durch sie hindurchströmt.

Den Wunsch, anderen Menschen zu helfen, trägt die indische Heilige seit Anbeginn ihrer Lebenszeit in sich. Im Jahr 1952 in eine einfache südindische Familie hineingeboren, erregte sie schon als junges Mädchen Aufmerksamkeit, als sie viele Stunden in tiefer Meditation verbrachte, eigene Lieder komponierte und das Göttliche in tiefer Hingabe besang. Ihre Eltern hatten kein Verständnis für Ammas Hingabe an das Göttliche und konnten ihren Wunsch, anderen Menschen zu helfen, nicht nachvollziehen. Sie war bereits in jungen Jahren so liebevoll und voller Fürsorge um das Wohl ihrer Mitmenschen bemüht, dass […]