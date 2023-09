Vegane Superfoods und wie man mit ihnen kocht: Köstliches aus dem veganen Jungbrunnen von Star-Autor Attila Hildmann.

Über 100.000 Menschen haben mit den Bestsellern „Vegan for Fit“ und „Vegan for Fun“ am eigenen Körper erfahren, dass eine vorübergehende vegane Ernährungsweise, frei von chemischen Zusätzen, weit mehr bringt als nur eine beachtliche Reduktion von Übergewicht. Viele ernährungsbedingte Leiden oder Zivilisationsbeschwerden wie Neurodermitis, Verstopfung oder Allergien bildeten sich spontan zurück oder besserten sich während der 30-Tage-Challenge (einem von Attila Hildmann entwickelten Programm – siehe unten – dem sich schon vor Veröffentlichung des Buches „Vegan for Fit“ zahlreiche Testpersonen stellten, Anm. d. Red.) wesentlich.

Für „Vegan For Youth“ bin ich diesem Phänomen weiter auf den Grund gegangen. Bis nach Japan bin ich gereist, um die Zusammenhänge zwischen besonderen Lebensmitteln und den Orten zu verstehen, an denen Menschen bei bester Gesundheit steinalt werden.

Aus den gesammelten Erkenntnissen über die so genannten „Superfoods“ habe ich eine weltweit einmalige „Triät“ entwickelt: Mit leckeren veganen Rezepten, einem Training zur Verbesserung der Beweglichkeit und einem begleitenden Programm zur Meditation nach asiatischem Vorbild kann jeder in nur 60 Tagen einen neuen Status quo des eigenen Körpers erreichen und die Alterungsprozesse regelrecht herunterdrehen. Im Gegensatz zu einer einfachen Diät, bei der man oft mit Raubbau an seinem Körper Gewicht reduziert, verliert man bei der Triät auch unnötiges Übergewicht, aber das in absolut gesunder Weise für den Organismus. Man wird vitaler, fitter und messbar jünger.

Den letzten Punkt habe ich mit vier verschiedenen wissenschaftlichen Tests nachgewiesen, darunter z.B. ein Atem-, ein Antioxidantien- und ein Telomertest. Telomere sind die Endkappen unserer Chromosomen und stellen sozusagen die innere Uhr dar. Mein eigener Telomertest belegte, dass man seinen Alterungsprozess verlangsamen kann: Ich war zwar zu dem Zeitpunkt chronologisch 32, aber biologisch erst 26, bin also in 13 Jahren veganer Ernährung nur halb so schnell gealtert wie der Durchschnitt. Das ist ein revolutionäres Ergebnis, nicht nur für mich selbst!

Die Triät aus „Vegan for Youth“ versorgt den Körper mit dem höchsten Anteil an Antioxidantien. Das sind Schutzmoleküle, die uns vor Alterungserscheinungen durch freie Radikale bewahren können. Man findet sie in den sogenannten Superfoods wie Açai, Acerola, Goji oder Matcha. Interessant war in der Recherchephase für mich, dass sich […]