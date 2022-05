Heimische Wildblumen-Küche

Viele Blüten, die du ganz in deiner Nähe finden kannst, lassen sich wunderbar in der Küche verwenden – sie geben süßen ebenso wie pikanten Gaumenfreuden optisch und geschmacklich eine ganz besondere Note. Ob in der Kräuterbutter, im Salat oder im Dessert – mit essbaren Blüten wird auch das einfachste Gericht zum Festessen! Und das Beste: Ein kostenloses buntes Angebot wartet direkt vor unserer Haustür auf uns – am Wegrand, in der Wiese, im Wald und sogar im Park. Man muss nur mit offenen Augen unterwegs sein. Angefangen von den zarten Spitzen des Bärlauchs im Frühling bis hin zu den Früchten der Mispel, die nach dem ersten Frost ihre Süße entwickeln: Jede Jahreszeit hat etwas zu bieten. Aber gerade jetzt im Frühsommer beschenkt uns die Natur reichlich mit ihrer ganzen bunten Schönheit. Holunderblüten, Wildrosen, Malve oder Stiefmütterchen machen sich nicht nur als wilde Gäste im Garten gut, sondern auch in Küche und Vorratskammer: als blumige Farbtupfer in Sommerrolle, Salat oder auch am Kuchen. Jedes Gericht wird dadurch zum Augenschmaus und hat auch geschmacklich mehr zu bieten. Raus mit euch auf Entdeckungsreise in die duftende Speisekammer der Natur! Was gibt es beim Ernten zu beachten? Verwende nur Pflanzen, die du klar bestimmen kannst. Ernte keine geschützten Pflanzen. Manche davon, wie z.B. Kornblumen, kann man aus käuflichem Saatgut im Garten oder auf der Fensterbank selbst ziehen. Meide Wegränder, an denen viele Hunde spazieren gehen, und Felder, auf denen Chemie eingesetzt wird. Blüten welken sehr schnell, pflück sie deswegen erst kurz vor der Verwendung und stell sie für die Zwischenzeit ins Wasser. Wenn sich am Vormittag die Knospen öffnen, ist ein guter Zeitpunkt für die Ernte (am besten an einem sonnigen Tag!). Entfern Stiele und grüne Kelchblätter, bei großen Blüten wie z.B. Zucchini-Blüten auch Staubgefäße und den Stempel. Such die Blüten gut auf kleine Insekten ab – sie verstecken sich oft im Kelch! Frühsommerlicher Salat in Glanz und Glorie Zutaten (nach Belieben): gemischter grüner und roter Salat nach Wahl (z.B. Jungspinat, Rucola, Feldsalat) Gurke Radieschen Brunnenkresse Kapuzinerkresse Kräuter wie Dill, Minze oder Basilikum essbare Blüten wie Stiefmütterchen oder Taubnessel Für das Dressing gutes Olivenöl mit Balsamicoessig im Verhältnis 4:1 mischen. Dann noch Zitronensaft, Salz und Pfeffer hinzufügen. So schaut der Frühsommer auf dem Teller aus! Wildblumige Sommerrollen Für die Sommerrollen (Menge nach Belieben): Kopfsalatblätter Sojasprossen Eier Glasnudeln, abgetropft Karotten, geraspelt Gurke, in dünne Streifen geschnitten Tofu Erdnüsse, gehackt Öl zum Anbraten Reispapierblätter Minze Thai-Basilikum Malven-, Borretsch-, Stiefmütterchen- und Ringelblumen-Blüten Marinade […]