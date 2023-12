Grüner Feuerlöscher: Aloe Vera

Elixier für durstige Haut und Wohltat nach zu ausgiebigen Sonnenbädern: Aloe vera ist die kleine Feuerwehr der Kosmetik.

Prall wie die Blätter der Aloe vera, so wünschen wir uns unsere Haut. Und tatsächlich kann uns die leuchtend grüne Pflanze dabei helfen, eine schöne Haut zu bewahren, und hat sogar die Fähigkeit, vorhandene Hautschäden bis zu einem gewissen Grad zu reparieren. Kumari (Sanskrit für „Mädchen“), so wird die Aloe vera im Ayurveda genannt. Nun – sie ist ein Mädchen mit fast ungeheuren Kräften. Mit ihren rund 200 Wirkstoffen ist sie eine kleine Apotheke. Dank zahlreicher Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren und sekundärer Pflanzenstoffe vitalisiert sie auf vielfältige Weise, ihr Gel gilt als kühlend und Pitta-reduzierend. So wie die Pflanze kleine Ritze in ihren Blättern sehr schnell wieder schließen kann, so vermag sie auch Wunden in der menschlichen Haut zu heilen. Dies hat der Mensch schon früh erkannt und genutzt. Alexander der Große führte stets genügend Aloe-Pflanzen mit sich, um die Wunden seiner Krieger damit versorgen lassen zu können. Später hatte Christopher Kolumbus das erstaunliche Affodillgewächs ebenfalls zur Behandlung seiner Söldner an Bord. Mit ihren zellregenerierenden Fähigkeiten kann die Aloe aber nicht nur Verletzungen wie kleine Schnitte heilen, sondern sie wirkt sogar bei Strahlenschäden heilungsfördernd, seien es Schäden durch Bestrahlungen im Rahmen einer Krebstherapie oder Auswirkungen von UV-Strahlung. Als After-Sun-Pflege sind Aloe-vera-Produkte also besonders empfehlenswert. Weil sie die Haut durchfeuchten, schützen und beleben, sind sie darüber hinaus auch zu jeder Zeit als Allround-Pflege geeignet. Auf dem Kosmetikmarkt werden viele Produkte mit Aloe-vera-Gel angeboten. Das transparente Gel aus dem Wasserspeichergewebe der Aloe-Blätter hat den gleichen ph-Wert wie unsere Haut und greift daher ihren Säureschutzmantel nicht an. Es ist auch für empfindliche Haut in der Regel sehr gut verträglich, oft wirkt es auf sie gar beruhigend. Einige Pflegeprodukte mit Aloe vera haben wir für Sie als Tipps zusammengestellt.