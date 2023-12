Beerige Antioxidantien-Power

Fruchtig, köstlich, wirkungsvoll: Beeren sind ein wahres Schutzschild gegen freie Radikale und machen sich nicht nur auf dem Speiseplan gut, sondern liefern auch wertvolle Extrakte für Kosmetika.

Antioxidantien spielen in der pflegenden Kosmetik eine wichtige Rolle, denn sie neutralisieren freie Radikale, jene Aggressoren, die unsere Zellen angreifen und somit treibende Kräfte des Alterungsprozesses sind. Freie Radikale werden im Zuge von Stoffwechselprozessen unter Beteiligung von Sauerstoffmolekülen gebildet – im Grunde ein ganz normaler Vorgang, doch wenn die Radikale überhandnehmen, kommt es zum so genannten oxidativen Stress. Die Körperzellen können dann nicht mehr ausreichend Entgiftungsarbeit leisten und werden geschädigt. Oxidativer Stress entsteht z.B. durch Sonneneinwirkung, aber auch durch mentalen Stress, aufgrund einer übermäßigen Belastung durch Umweltgifte, durch Rauchen, ungesunde Ernährung und andere Faktoren. Die wenigsten von uns können all diese Faktoren vollständig ausschalten, weshalb Antioxidantien für die meisten Menschen ein interessantes Thema sind. Die gute Nachricht: Die Natur ist voll davon! Neben den Vitaminen C und E stellen z.B. Resveratrol und andere Polyphenole, aber auch Carotinoide kraftvolle Antioxidantien dar: Sie alle können freie Radikale deaktivieren. All diese „Radikalfänger“ kommen bekanntlich in Pflanzen vor, und zwar oftmals in hoher Konzentration. Durch natürliche Lebensmittel wie z.B. Obst und Gemüse können wir uns über die Ernährung Antioxidantien zuführen. Um speziell die Hautzellen zu schützen, kann man zudem Pflegeprodukte nutzen, die reich an Antioxidantien sind.

Herausragende Träger von Antioxidantien sind u.a. Beerenfrüchte: Sie enthalten Anthocyane und andere sekundäre Pflanzenstoffe, die antioxidativ wirken. (Zugvögel stärken sich übrigens für ihren langen Flug bevorzugt mit dunkelroten Beeren, denn das kräftige Rot zeigt einen besonders hohen Gehalt der farbgebenden Anthocyane an!)

Exotische Beeren wie Acai und Goji sind in den letzten Jahren wegen ihres hochkonzentrierten Antioxidantien-Cocktails zu beliebten Nahrungsergänzungsmitteln avanciert und genießen den Status von „Superfoods“, aber auch heimische Beerenarten haben einiges zu bieten. Was ein frischer Beeren-Smoothie von innen für die Zellen tun kann, das unterstützen Cremes und andere Produkte mit Beerenextrakten von außen. Eine sommerlich-beerige Auswahl zeigen wir Ihnen hier.

Umbrella-Serum von KLOTZ LABS

Dieses hochwirksame Anti-Aging-Serum arbeitet u.a. mit der Kraft der Acai-Beere. Acai-Beeren stammen von der im Amazonasgebiet beheimateten Kohlpalme. Der Name „Umbrella-Serum“ liefert ein schönes Bild dafür, dass die in der Beere enthaltenen Antioxidantien die Zellen vor freien […]