Gut geölt durch stressige Zeiten

Ayurveda-Kliniken in Deutschland: Hier kann man bei ausgiebigen Kuren oder kurzen Getaways dem Stress adieu sagen.

Wir haben die Wahl: Wir können uns entweder von den Wogen des Stresses mitreißen lassen oder lernen, auf den hohen Wellen des Alltags zu reiten. Richten wir unsere Aufmerksamkeit nämlich nur auf die Fehlschläge, die Ärgernisse, den Stress und die To-do-Liste, dann werden wir irgendwann untergehen. Schulen wir uns hingegen darin, trotz allem gut für uns zu sorgen, dann schaffen wir die besten Voraussetzungen für ein Leben in Zufriedenheit, bei dem wir auch in schwierigen Zeiten entspannt bleiben können. Eine geeignete Möglichkeit hierfür bietet Ayurveda mit seinen zahlreichen Anwendungen und Therapien, die uns prophylaktisch vor Stress schützen oder uns dabei helfen, uns wieder ins Lot zu bringen, wenn wir bereits ausgebrannt sind. YOGA AKTUELL stellt verschiedene Ayurveda-Oasen vor, in denen man „auftanken“ kann, damit der Alltag wie geschmiert läuft.

Neben den hier genannten gibt es noch zahlreiche andere Häuser, die Ayurveda anbieten. Informationen finden Sie auf www.ayurveda-portal.de.

Reisen zu Ayurvedahäusern im In- und Ausland vermittelt www.aytours.de, ein auf Ayurveda spezialisiertes Reisebüro.

Salzburgerhof

Authentische Ayurveda-Programme gegen Burn-out und für individuelle Regeneration bietet regelmäßig der renommierte Salzburgerhof in Zell am See an. Durchgeführt werden sie vom Experten Hans H. Rhyner und seinem Team. Das 5-Sterne-Haus reserviert den Kurenden einen abgeschirmten Bereich, in dem sie in einem geschützten Rahmen die individuell ausgewählten Behandlungen wirken lassen können. Bio-Ayurvedaküche von Irene Rhyner rundet das Intensivprogramm ab.

Internet: www.salzburgerhof.at, Informationen zu Dr. Rhyner unter www.ayurveda-rhyner.com

AUM-Kurzentrum

Dieses Ayurveda Zentrum ist nach geomantischen und energetischen Prinzipien eingerichtet. Ruhe, innere Sammlung und Konzentration stehen dabei im Mittelpunkt. Deshalb wurde in den gemütlich eingerichteten Zimmern auf Radio, TV und Telefon verzichtet. Zum Haus gehört ein großer, naturbelassener Garten, der Ruhe und Raum für Erholung bietet. Gekocht wird ausschließlich nach vedischen Grundsätzen, wobei alle Gerichte ayurvedisch ausgerichtet sind. Zum größten Teil werden Bioprodukte verarbeitet, denen Kräuter aus eigener Herstellung (Santulan) beigegeben werden. Alles wird mit großer Sorgfalt zubereitet. Beim Erstellen des Speiseplans für die Kurgäste vermeidet man solche Gerichte, für deren Zubereitung Zutaten notwendig sind, die zur Säurebildung führen. Denn Übersäuerung löst viele der Krankheiten aus. […]