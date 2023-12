Von den Sinnen zum Sein mit ätherischen Ölen

Wie man ätherische Öle gezielt und individuell zur Steigerung des Wohlbefindens einsetzt.

Impressionen – unsere Sinnesnahrung

Unsere Sinne sind unsere Tore zur Außenwelt. Über sie nehmen wir unsere Umgebung wahr. Impressionen wandern über unsere aufnehmenden Sinnesorgane und ihre Rezeptoren weiter als Impulse in unser Gehirn und werden dort verarbeitet. Die ayurvedische Medizinphilosophie gibt dem angemessenen Umgang mit den Sinnen einen wichtigen Stellenwert für die Gesundheitserhaltung. Sie verhilft zu einer bewussteren Lebensführung. Der Ayurveda unterscheidet so unsere aufnehmende Wahrnehmungsfähigkeit und unsere abgebende Handlungsfähigkeit, mit der wir mit der Umwelt interagieren können. Der bewusste Umgang mit diesen nach innen und nach außen gekehrten Prozessen ist genauso essenziell wie der Wechsel von Anspannung und Entspannung. Er erhält unsere psychische und physische Balance. Die Informationen, die wir über die Sinne in uns aufnehmen, sind unsere Nahrung, die Bausteine, aus denen wir uns zusammensetzen. Nicht nur die Lebensmittel oder der Atem, sondern auch die Sinnesimpressionen als solche nähren uns als Erkenntnisse, Erfahrungen oder Erinnerungen. Aus der Auseinandersetzung mit ihnen bilden sich wiederum unsere Handlungsimpulse, mit denen wir auf die Impressionen reagieren. Wir werden durch sie inspiriert, unsere Lebensumgebung aktiv mitzugestalten, auf sie einzuwirken. Daher sollten wir besondere Aufmerksamkeit auf die Qualität, die Menge und auf die Frequenz, also auch auf die zeitliche Dauer, in der wir uns Sinnesimpressionen aussetzen, legen. Überlasten wir unsere Wahrnehmung und unsere Verarbeitungskapazität, können wir uns die Sinnesimpressionen nicht mehr gut einverleiben, sie nicht mehr verdauen. Das ist die Ursache für viele Disharmonien in unserem Befinden. Wir kommen aus der Balance. Aus der Sicht des Ayurveda bilden sich so Informationen, die nicht verdaut wurden, sie beeinflussen unsere psychischen und physischen Vorgänge. Adäquate Aufnahme von Informationen durch die Sinne zählt zu den Grundfesten unserer Gesundheit. Die Sinne vermögen Einfluss auf unser elementares Befinden zu nehmen. Dabei ist nicht nur die spezifische Eigenschaft der jeweiligen Sinnesimpression entscheidend, sondern auch, in welchem Zustand wir uns gerade als Wahrnehmender befinden. Auch die Situation nimmt darauf Einfluss, wie wir auf die uns dargebotenen Sinnesreize reagieren. Wählen wir gezielt aus, womit wir uns auseinandersetzen? Hörbares, Fühlbares, Riech- und Schmeckbares haben ihr jeweiliges, ganz eigenes Wirkungspotenzial, wie etwa ein spezieller Duft. Achtsamkeit im Umgang mit unserer Wahrnehmung ist der Schlüssel zum Erhalt […]