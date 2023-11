Brahmi & Mandukaparni

Brahmi fördert die göttlichen Kräfte im Menschen und ist eines der besten Heilkräuter zur geistigen Stärkung auf dem spirituellen Weg.

Auch Mandukaparni, die Anti-Stress-Pflanze des Ayurveda, wird seit Jahrtausenden als hirntonische Heilpflanze verwendet und verehrt.

Es gibt nur wenige Dinge, in denen sich die traditionellen und modernen Medizinsysteme einig sind. Doch wenn es um die außergewöhnliche Wirkung von Brahmi (Bacopa monnieri) auf die verschiedenen Funktionen des Gehirns geht, kommen die alten Heilkundigen und die modernen Forscher gemeinsam ins Schwärmen: Die kleine, in Sumpfgebieten anzutreffende Kriechpflanze aus der Familie der Wegerichgewächse, die in unseren Breitengraden auch als Kleines Fettblatt oder Nabelkraut bekannt ist, zählt zu den besten Nerven- und Hirntonika aus der Pflanzenwelt. Sie steigert die Intelligenz und das Lernvermögen, beschleunigt die mentale Informationsverarbeitung und verbessert das Gedächtnis. Verantwortlich dafür sind die in hohen Mengen enthaltenen Saponine, welche auch einen stark angsthemmenden Effekt haben.

Damit ist Brahmi die ideale Heilpflanze für Schüler und Studenten, die ihre Denk- und Gedächtnisfähigkeit steigern und Prüfungsangst verringern wollen. Noch bekannter ist Brahmi allerdings im Einsatz für ältere Menschen. Als Medhya Rasayana (mentales Verjüngungsmittel) wird es äußerst erfolgreich zur Steigerung der kognitiven Leistungen im Alter eingesetzt und hat das Potenzial, das Fortschreiten von Alzheimer und Demenz einzudämmen oder diesen Krankheiten vorzubeugen. Dies bestätigen auch verschiedene Studien aus Australien und Indien. Und als ob all dies noch nicht genug wäre, zählt Brahmi mit seiner nervenzellenschützenden und seroto-ninharmonisierenden Wirkung zu den besten Antidepressiva der Phytotherapie. Weitere Einsatzgebiete sind Herzbeschwerden, Asthma und Hauterkrankungen.

Besser lernen mit Brahmi

Die positive Wirkung dieser Wunderpflanze auf Körper und Psyche kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Bereits in vielen meiner ernährungstherapeutischen oder psychologischen Beratungsgespräche habe ich Brahmi als Nahrungsergänzung zur Gedächtnis- und Leistungssteigerung mit großem Erfolg empfohlen. Nur zu gerne denke ich an die dankbaren Eltern zurück, die mir die guten Prüfungsergebnisse ihrer zuvor von ADHS geplagten Kinder zugeschickt haben, um den Brahmi-Effekt zu belegen.

Damit Brahmi jedoch diese umfassende Wirkung erzielen kann, reicht es nicht aus, täglich einen bis zwei Teelöffel der getrockneten Pflanzen in Pulverform oder als Tee einzunehmen. Nur in Kombination mit einer gesunden Ernährungsweise, entspannender Bewegung und einem liebevollen emotionalen Umfeld erhält der Organismus alle Bausteine für den ganzheitlichen Umbau. […]