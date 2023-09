Experten zum Thema Ernährung: Johannes Baumgartner

Johannes Baumgartner reiste mit 17 Jahren nach Indien, wo er mit der indischen Spiritualität in Kontakt kam. Er lebte viele Jahre dort und kochte in Klöstern. Heute wohnt er mit seiner Familie in der Schweiz und gibt Kochkurse zum Thema „vedische & ayurvedische Kochkunst“.

Internet: www.johannesbaumgartner.com

Buchtipps:

Johannes Baumgartner: Kochen für Krishna, Hans-Nietsch-Verlag 2013

INTERVIEW

Du nennst deine Art zu kochen „vedische Kochkunst“. Was genau verstehst du darunter?

Ayurveda und Veda haben denselben Ursprung. „Ayur“ bedeutet „langes Leben“. Veda wird übersetzt mit „die Weisheit“. Vedisches Kochen steht symbolisch für „Kochen mit Weisheit“. Ayurveda bezieht sich stark darauf, dass Körper und Geist in Harmonie kommen und der Körper gut funktionieren kann. Der vedische Teil bezieht sich auf die Nahrung mit einem höheren Ziel. Hier steht im Vordergrund, dass sie so rein ist, dass sie unser Bewusstsein fördert, um am Ende Gott kennenzulernen. Auf dieser Basis ist es möglich, leicht spirituelle Fortschritte zu machen.

Bezieht sich diese Reinheit auf bestimmte Lebensmittel?

Ayurveda passt sich an und unterteilt die Lebensmittel in verschiedene Rubriken. Er kann auch Menschen unterstützen, die Fleisch essen. Die sattvische Ernährung hingegen ist strikter. In ihr wird ohne Fisch, Fleisch, Knoblauch, Zwiebeln und Essig gekocht. Die vedische Kochkunst hat rein sattvische Zutaten. Kein Essig, kein Knoblauch.

Du sagst, dass die Hingabe die wichtigste Zutat ist. Die Hingabe an was?

Es beginnt damit, mit Hingabe und Liebe für meine Familie und meine Gäste zu kochen. Man muss immer da beginnen, wo man gerade steht. Das Ziel ist, mit Hingabe für Gott zu kochen. Dieses Ziel basiert auf einer tiefen Verwirklichung. Die kann man aber nicht künstlich herbeiführen, sie geschieht vielmehr. Aber es bleibt ein Ziel.

Wie kann jemand diese Hingabe entwickeln, der viel arbeitet, eine Familie ernähren muss, kaum mit den Lebensunterhaltskosten klarkommt oder aber seinen Fokus nur darauf gerichtet hat, Geld und Ruhm anzuhäufen? Wie kann er diese Hingabe entwickeln?

Laut den Veden leidet der Mensch an Umständen, in denen er lebt. Das bezeichnet man als das eigene Karma, in das wir hineingeboren werden und das wir ausleben müssen. Allerdings können wir auch schwierige Umstände beeinflussen, weil wir die Freiheit des Bewusstseins besitzen. Um sich […]