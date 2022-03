Weit werden – mit geführter Audio-Meditation

Wir können zur Ruhe finden, indem wir in unser Herz gehen. Dort gibt es einen Ort, der unendlich weit ist. Ein Ort, der unverletzlich ist. Ein Ort, der unsterblich ist. In der Meditation erfährst du, wie du dich dort niederlassen kannst.

Weit werden: Verbinde dich mit deinem Herzraum

In so unruhigen Zeiten wie diesen, die wir jetzt erleben, habe ich das Gefühl, dass es nur noch einen Ort gibt, an dem wir sicher sind: in uns selbst. Dort kann uns niemand angreifen. Dieses Wissen schenkt mir immer ein Gefühl der Ruhe und Gelassenheit. Es gibt mir Zuversicht und Vertrauen.

Jeder von uns hat diesen Ort

Wir brauchen uns ihm nur zu zuwenden. Ein kleines Paradox: Wir können ihn suchen, aber er findet uns. Wir können ihn nicht mit dem Verstand erfassen. Wir können ihn aber mit unserem Herzen umarmen.

Es ist ein Ort, den Rumi bereits in einem meiner Lieblingsgedichte so schön beschreibt:

Jenseits der Stadtmauern, an dem Ort, an dem es kein Ich und kein Du gibt, dort begegnen wir uns.

– Rumi

Ich würde dieses Gedicht gerne erweitern: Jenseits der Kriegsschauplätze und Machtkämpfe, tief in unserem Herzen, da gibt es einen Ort. Dort gibt es kein Ich und kein Du. An diesem Ort, da begegnen wir uns.

Meditation: Weit werden

Diese folgende Meditation kann dich darin unterstützen, innerlich weit zu werden. Angst macht eng. Sie macht es uns nicht möglich, in unseren Herzraum zurückzufinden. Mut macht weit. Er hilft uns, innerlich weit zu werden.

Geführte Audio-Meditation: