Dein Edelsteinritual für Licht und Wärme in der dunklen Jahreszeit

Jetzt im Winter sind die Tage kurz und dunkel, das bisschen Tageslicht zeigt sich häufig trist und grau. Häufig verlassen wir noch in der Dunkelheit das Haus und kommen auch im Dunkeln wieder nach Hause. Manchmal erscheint uns der Winter, als wollte er niemals enden. Während dieser Zeit fehlt uns allen ganz besonders das helle Licht und die wohlige Wärme. So viele von uns sehnen sich nach dem Sommer, nach Urlaub, Meer und Strand.

Schnell spiegelt sich diese Dunkelheit auch in unserem Inneren wieder und die Lebensfreude bleibt im Winter manchmal auf der Strecke. Das graue Wetter hüllt unsere Stimmung in einen dunklen Schleier, alles erscheint uns trister, der Blick fällt zunehmend auf die Schattenseiten in unserem Leben. Manche Menschen leiden durch den Lichtmangel sogar an einer Winterdepression.

Uns fehlt Energie, wir fühlen uns schlapp und am liebsten würden wir in der Couch versinken und uns vor der Welt zurückziehen. Doch der Alltag geht weiter, Aufgaben müssen erledigt werden und je mehr wir uns zurückziehen, je weniger wir in Bewegung sind, umso energieloser werden wir. Ein Teufelskreis beginnt, der sich droht durch den ganzen Winter zu ziehen.

Edelsteine als Lichtbringer

Ich möchte dir heute davon erzählen, welcher funkelnde Edelstein dich jetzt unterstützen kann. Ich arbeite schon seit Jahren mit den magischen Schätzen, habe ihre Kräfte erforscht und sie sind meine liebsten Wegbegleiter geworden. In allen Lebenslagen habe ich einen der wunderbaren Kostbarkeiten an meiner Seite und lasse mich von ihren Kräften wieder zurück zu mir und meiner Mitte bringen.

Mein Lieblingsbegleiter im Winter ist der wunderschön leuchtend strahlende Citrin, der mir dabei hilft, den Winterblues zu vertreiben; er ist sozusagen meine Prana-Edelstein-Tankstelle. Dieser Stein schwingt immer auf der gleichen lichtvollen, hellen Sonnenenergie. Er kann unser System daran erinnern, auf dieser Frequenz mitzuschwingen. Der Citrin ermutigt uns in uns, die Qualitäten, die im Winter aufgrund des Lichtmangels vielleicht ein bisschen verkümmert sind, wieder einzuladen.

Aber Achtung: Im Internet finden sich viele gefälschte Citrine, die eigentlich gebrannte Amethyste oder gefärbtes Glas sind. Diese Steine besitzen nicht die besonderen energiebringenden Qualitäten des Citrins. Achte beim Kauf daher auf die Qualität und auf die Vertrauenswürdigkeit des Shops!

Deine eigene strahlende Sonne

Der gelb-leuchtende Citrin ist eng mit dem Element Feuer verbunden und ist so dein Licht- und Energiebringer während der dunklen Tage. Dieser Stein kann dich dabei unterstützen, dein Prana, deine Lebensenergie, zu stärken und wieder in den Fluss zu bringen. Er kann das Solarplexus-Chakra aktivieren, den Sitz deiner Lebenskraft. Das dritte Energiezentrum, auch Nabelchakra genannt, sitzt auf Höhe deines Sonnengeflechts, etwa drei fingerbreit über dem Bauchnabel. Es steht unter anderem für die Lebensthemen Energie, Willenskraft, Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein und Lebensfreude.

Der Citrin, dessen strahlende, gelbe Farbe so positiv auf unsere Stimmung wirkt, kann Kummer und Stress vertreiben und dich selbst im Winter das pure Gefühl von Lebensfreude, Dankbarkeit und von Neugierde auf alles, was dein großartiges Leben für dich bereithält, spüren lassen. Tauche ein in diese wundervolle, warme, beflügelnde Energie der Sonne und tritt aus dem Schatten des Winters zurück auf die sonnige Seite des Lebens.

3 Wege, wie du den Citrin verwendest

1. Hab deinen Citrin immer bei dir und verbinde dich mit ihm

Wenn du dich von einem Citrin durch den Winter und im Alltag begleiten lassen möchtest, kannst du ihn als runden Trommelstein oder auch als Edelsteinspitze bei dir in der Hosen- oder Handtasche tragen. Oder du wählst eine Citrin-Mala oder ein anderes Schmuckstück deiner Wahl, sodass der Citrin ganz nah bei dir ist und mit seinen Kräften direkt auf dein System wirken kann. Zuhause oder bei der Arbeit kannst du deinen Citrin-Schatz auch auf deinen Schreibtisch platzieren. Legst du den Citrin abends auf den Nachtisch, kann er dir morgens beim Aufstehen direkt Energie schenken und du kannst dich mit ihm auf das besinnen, was dich an dem Tag Schönes erwarten wird.

Tagsüber kannst du immer wieder kurz innehalten, ihn in die Hände nehmen und deine Augen schließen. Stell dir vor, dass er deine kleine Prana-Tankstelle ist, von der du Energie und Licht anzapfen kannst. Danach kannst du mit einem vollen Energie-Tank wieder zurück in den Alltag kehren.

2. Üb gemeinsam mit deinem Citrin eine aktivierende Yogapraxis

Auch während deiner Yogapraxis ist der Citrin ein toller Begleiter. Besonders kraftvolle Yogastile wie Ashtanga, Vinyasa oder Power Yoga lassen dich voll in deine Kraft kommen, kreieren Hitze und erwecken mit dem Citrin das Feuer in dir. Leg während deiner Yogapraxis deinen Stein oder dein Schmuckstück an den Anfang deiner Yogamatte. So ist er mit seinen Kräften ganz nah bei dir und dein Blick ruht während dem Üben immer wieder auf deinem Citrin-Schatz. Während Pranayama und Meditation kannst du deinen Citrin außerdem in deiner Hand halten und spüren, wie er sich selbst mehr und mehr erwärmt und diese Wärme an dich abgibt. Im Shavasana, deiner Schlussentspannung, leg deinen Citrin auf deinen oberen Bauch und lasse ihn sich mit deinem Nabelchakra verbinden.

3. Lad mit diesem Citrin-Ritual Licht und Wärme ein

Ich möchte dir ein wunderbares Edelsteinritual vorstellen, mit dem du Licht und Wärme einladen kannst.

Mach es dir richtig schön gemütlich. Vielleicht möchtest du mit Salbei oder Palo Santo räuchern, um negative Energien und Gedanken zu vertreiben, deine Lieblingsmusik (z.B. das Gayatri Mantra) hören und dir eine Tasse leckeren Tee zubereiten. Zünde dir auch gern mehrere Kerzen an, denn Feuer kann zusätzlich dein Manipura-Chakra aktivieren.

Leg dich auf den Rücken, umhüllt von einer kuscheligen Decke. Nimm deinen Begleiterstein in die Hände, um dich mit seinen Kräften zu verbinden. Spür, wie der Stein langsam deine Körpertemperatur annimmt und beginnt auf dich zu wirken. Atme ein paar Mal tief und bewusst in deinen Bauch ein und aus.

Lass deinen Atem fließen und leg den Citrin gerne auf Höhe deines Solarplexus (etwa drei fingerbreit über dem Nabel).

Stell dir nun vor, du liegst an einem wunderschönen Strand und die helle Sonne scheint über dir. Spüre, wie sich die Sonne mit dem Citrin verbindet und das helle, gelbe, strahlende Licht und die Wärme durch ihn hindurch in deinen Bauch, in dein Sonnengeflecht, eindringen. Stell dir vor, wie du mit der Einatmung die strahlende, wärmende Energie der Sonne und des Citrins mehr und mehr in deinem Bauch aufnimmst. Und von dort verteilt sich mit jeder Ausatmung diese lichtvolle Energie über deinen gesamten Körper bis in jede einzelne Zelle. Saug mit jeder Einatmung Energie in dir auf – stell dir vor, dass das Licht immer heller und kraftvoller wird. Speichere dieses Licht in deinem Körper und spür, wie gut es dir tut, wie es dich wärmt und wie es dein eigenes inneres Feuer in dir entfacht. Spür, wie du zu lächeln beginnst. Wie es sich warm und voller Kraft in dir anfühlt.

Nun atme noch mal so tief ein wie du kannst. Saug alles in dich auf, atme über den geöffneten Mund aus und kehre dann ins Hier und Jetzt zurück. Bedanke dich bei deinem Citrin, speichere dieses wunderbare Gefühl in ihm ab und danke ihm für seine Unterstützung. Dann öffne sanft die Augen.

Leg deinen Stein auf deinen Altar oder einen Tisch oder trage ihn bei dir, um dich immer wieder an das Licht und die Wärme zu erinnern.

Wiederhol das Ritual gerne täglich. Du kannst damit beispielsweise wunderbar den Tag beginnen oder enden lassen. Oder nutz es zwischendurch, wenn dich die Dunkelheit übermannt und du dich mit dem Licht verbinden möchtest.

Ich wünsche dir einen wunderbaren Winter mit vielen hellen und lichtvollen Momenten mit deinem Citrin.

Weitere Edelsteinrituale findest du in Noras Buch: Edelsteine als Wegbegleiter: Nutze die Kraft von Heilsteinen und Malas für deine Lebensreise. Lüchow. 2023