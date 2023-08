Perspektivenwechsel – Wander- und Reiseführer für den Sommer/Herbst

Fast ist sie schon wieder vorbei: die schönste Reisezeit innerhalb Europas. Überall gibt es traumhaft schöne Plätzchen, an denen du deine Yogamatte ausrollen kannst, um die Sonne zu grüßen oder um dich zu erholen. Hier stellen wir dir Reiseführer vor, die dich zu magischen Plätzen bringen.

Dein Perspektivenwechsel: Reiseführer für deinen Sommer/Herbst

Jochen Müssig und Margit Kohl: Secret Places Bayern. 55 unbekannte Traumreiseziele abseits des Trubels. Bruckmann Verlag. 2023

Berge, Seen, Wiesen – Szenarien, die der Seele guttun. Die Autoren stellen schöne Dörfer, kleine Städtchen, traditionsreiche Orte und magische Täler vor. Sie sind für die Leser dieses Buches durch Oberbayern, Bayerisch Schwaben, Niederbayern, die Oberpfalz, Ober- und Mittelfranken und Unterfranken gereist. Bereits die Fotos dieses Bildbandes sind es wert, dass man sich auf die Reise begibt. Und sei sie nur vom Sessel aus. Es zeigt sich, wie abwechslungsreich und wunderschön der Süden Deutschlands ist und dass es sich lohnt, ihn zu bereisen. Zahlreiche Kraftplätze an alten Kirchen, auf wunderschönen Gipfeln oder kleinen Tälern laden ein, hier zu meditieren oder Yoga zu praktizieren. Und selbst wenn man nicht alle hier angegebenen Ziele bereisen kann, so erweitert dieses Buch den eigenen Horizont sehr.

Dr. Reiner Cornelius: Das grüne Band. Wandern im wilden Deutschland. 1400 km von Tschechien bis zur Ostsee. Bruckmann Verlag. 2. Auflage, 2022

Dieser Wanderführer lädt zu einer sehr geschichtsträchtigen Wanderung ein, die an ein Stück dunkle Vergangenheit erinnert. Unter dem grünen Band versteht man einen äußerst abwechslungsreichen Fernwanderweg, der auf 61 Etappen durch wilde Wälder und bunte Wiesen, alte Grenzpfade, führt. Die Grenz- und Demarkationslinie zwischen Deutschland Ost und Deutschland West war 1400 km lang. Sie folgte auf weiten Strecken den Patrouillenweg der DDR-Grenze, die auch als Kolonnenweg bezeichnet wird. Hier trifft der Wanderer auf unterschiedlichste Biotope, die Wege führen durch alte Fachwerkorte, an Burgen, Klöstern und Schlössern vorbei. Dieser Weg ist eine wunderbare Möglichkeit, Gehmeditationen zu praktizieren und sie der Wanderung zu widmen. Zum Beispiel einer Welt, in der es keine Kriege mehr geben wird. Natürlich kann man dieses Band auch in kleinen Etappen erwandern. Ein außergewöhnlicher Wanderführer, der uns mit jedem Schritt daran erinnern kann, dass Demokratie, Frieden und Freiheit keine Selbstverständlichkeit sind.

Richard Goedeke u.a.: Vergessene Pfade Deutschland. 99 außergewöhnliche Touren abseits des Trubels. Bruckmann Verlag, 2. Auflage, 2022

Abseits der bekannten Wanderrouten gibt es sie: Erstaunlich ruhige Pfade, auf denen du kontemplieren kannst. Wege, auf denen du in die Schönheit der Natur und die Quelle des Seins eintauchen kannst. Und das mitten in Deutschland. Es sind Wanderwege vom Harz und dem Elbsandsteingebirge über den Süden Deutschlands bis hin zur Pfalz und in den Taunus. Manche Touren sind eher ein Spaziergang, andere wiederum erfordern eine gewisse Grundkondition und Erfahrung im Gelände. Deshalb erwarten die Autoren von den Lesern ein gewisses Maß an Selbsteinschätzung, damit der Ausflug am Ende in guter Erinnerung bleibt. In ruhigen Höhen oder tiefen Tälern findest du auch bestimmt einen idealen Ort, um deine leichte Reiseyogamatte auszurollen und dort an einem der wunderschönen Kraftorte zu praktizieren. Stille Winkel und einsame Pfade laden zu Mediationen ein und lassen dich erfahren, dass der Mittelpunkt der Erde und deines Seins überall sein kann – auch mitten in Deutschland auf einer dieser sehr empfehlenswerten Wanderungen.

Julia Schattauer: Wälder Wandern Wochenende. Ausflüge zum Durchatmen in Deutschland. Bruckmann Verlag 2021

Das WWW mal anders: Wälder. Wandern. Wochenende. Waldbaden ist in. Und dazu bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. Die Autorin nimmt uns mit in 21 Regionen, in denen wir uns von der stärkenden Energie der Wälder unterstützen lassen können. Ob Yoga oder Meditation, ob Waldbaden oder Gehmeditation – jede Tour, die hier aufgezeigt wird, birgt die Möglichkeit, ganz bei sich selbst anzukommen. Aber nicht nur das, egal, ob wir im Sachsenwald wandern, in der Lüneburger Heide, im Nationalpark Müritz, in Darb, im Harz oder in der Sächsischen Schweiz, im Thüringer Wald oder im Spreewald: Überall können wir erkennen, wie einzigartig die Natur ist. Aber auch die Touren, die uns durchs Erzgebirge, den Bayerischen Wald, den Schwarzwald, das Fichtelgebirge oder die Fränkische Schweiz führen, machen deutlich, dass wir gut daran tun, den Wald zu ehren. In ihm kommen wir zu uns selbst und können erkennen, dass wir nie von der Natur getrennt waren.

Irmi Baumann: Auszeiten für die Seele. Innehalten. Lauschen. Aufblühen. Polyglott 2023

33 Orte in und um München, in Berlin, im Ruhrgebiet oder im Rhein-Main-Gebiet werden in den vier Wanderführern beschrieben. Die Touren dauern zwischen ein bis drei Stunden. Man findet neben detaillierten Beschreibungen von Zufluchtsorten in der Stadt, traumhaft schönen Ausflugszielen rund um die Metropolen auch sehr schöne kleine Inspirationen: Achtsamkeitsübungen, Meditationen, Impulse, die den Körper entspannen und den Geist beruhigen. Jede Tour kann dich darin unterstützen, raus aus dem Alltagstrott zu treten, um inmitten des trubeligen Alltags Auszeiten für die Seele einzubauen. Es gibt auch eine kleine Naturknigge am Ende des Buches, die zeigt, wie jeder von uns persönlich dazu beitragen kann, dass die Natur, in der wir so gerne entspannen, ein Ort der Heilung und Regeneration bleibt. Schön finde ich auch, dass die meisten Touren größtenteils mit dem ÖPNV und auf leichten Wegen erreichbar sind. Eine jede Auszeit bietet die Möglichkeit, vertrauter zu werden mit den kleinen und großen Wundern der heimischen Tier- und Pflanzenwelt.

Regine Heue: Mit dem 49,–Ticket durch Deutschland. Genia & Günstig – die Top Reiseziele entdecken. Bruckmann Verlag 2023

Vielleicht wolltest du immer schon ein Yogastudio in Hamburg besuchen und es mit einem Ausflug in der Lüneburger Heide und Walsrode verbinden. Oder du wolltest in Stuttgart meditieren und anschließend weiter nach Würzburg und Aschaffenburg reisen, dafür aber nicht zu viel Geld ausgeben. Dann ist dieser Reiseführer genau der richtige Begleiter für dich. Vorgestellt werden 40 Touren, die du gut mit dem 49,– EURO Ticket erreichen kannst. Startbahnhof ist Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Stuttgart, München, Frankfurt oder Köln. Vorgestellt werden historische Städte, aber auch Orte und Naturschauspiele, an denen du Schönheit, Vielseitigkeit und Ursprünglichkeit findest. Und wenn du mal an einem Bahnhof warten musst, weil die Anschlusszüge nicht kommen, kannst du dich gut in Geduld üben und überprüfen, wie sehr du dich noch von äußeren Umständen triggern lässt. Eine ideale Meditationsübung für alle, die gerne mit der Bahn reisen.