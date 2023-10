Achtsam durch den Alltag: einfacher & glücklicher leben!

Achtsamkeit ist die gesteigerte Form der Aufmerksamkeit. Du bist also ganz wach im gegenwärtigen Augenblick! Ohne Wertung. Ohne Kommentar. Eine solche Haltung dir selbst, anderen Menschen und dem Leben gegenüber ermöglicht dir, dass du nicht länger das Opfer äußerer Umstände sein musst. Du hast vielmehr jeden Augenblick die Wahl, dich sofort innerlich mit dem gegenwärtigen Moment zu verbinden. So erwächst dir ein Gefühl der inneren Stärke und Gelassenheit – ganz gleich, wie wild die Stürme im Außen toben. Du wirst anfangs erstaunt sein, dass es wirkt. Und du wirst begeistert sein, wie tiefgreifend es wirken kann!

Achtsamkeit ermöglicht dir einen Perspektivwechsel. Sie hilft dir, das Leben mit all seinen Herausforderungen nicht länger zu kategorisieren. Stattdessen betrachtest du einfach das, was gerade ist. Dadurch hast du die Freiheit, jenseits von gewohnten Mustern zu denken, zu empfinden und zu handeln. Du wirst dich innerlich und äußerlich verändern. Du wirst neue Qualitäten in dir entdecken. Du wirst dich in dir selbst wohlfühlen und Kräfte spüren, von denen du nicht geahnt hast, dass sie in dir sind.

Alles, was es zur Achtsamkeit braucht, ist die Bereitschaft, anzufangen. Am besten gleich heute!

Alle Übungen solltest du gleichermaßen mit dem „Geist eines Anfängers“ machen. Damit ist ein offenes Gewahrsein gemeint, um allem, was sich im Innen und Außen zeigt, wertfrei zu begegnen und mit einem Forschergeist zu beobachten, was gerade passiert.

Achtsamkeit zeigt dir, wie schön das Leben sein kann, wenn du das, was dir passiert, mit etwas mehr Abstand betrachtest und nicht alles, was dir begegnet, analysierst, vergleichst oder bewertest. Im übertragenen Sinne lernst du durch sie, die Wellen, die das Leben dir präsentiert, elegant und mit einem Lächeln auf den Lippen zu reiten – anstatt dich von ihnen umwerfen zu lassen. Stoppen kannst du sie nämlich nicht. Ζ

Dein Atem, der Schlüssel zur Achtsamkeit

Meistens leben wir so, als läge das Glück in der Zukunft. Dabei ist gerade der jetzige Moment der Schlüssel zur inneren Freiheit. Nutz deinen Atem als Schlüssel, dir dieses Tor zu öffnen. Gleich jetzt!

Wie ist es für dich jetzt im Moment, wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, ohne ihn zu verändern?

Was passiert mit deinen Gedanken, Gefühlen und […]