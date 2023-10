Die Liebe trägt alles

Das Leid schwer kranker Familienmitglieder tragen: Wie Achtsamkeit, vor allem aber Liebe und Mitgefühl uns dabei helfen.

Das Leben schenkt uns 1000 Freuden und 1000 Leiden, so sagte der Buddha. Wie aber gehen wir mit leidvollen Situationen um, besonders dann, wenn sie die eigene Familie treffen? Der Meditations- und Achtsamkeitslehrer Frank zeigt einen hilfreichen Weg auf: den der Liebe und des Mitgefühls.

Mit 11 Jahren entwickelte Maya, die Tochter von Frank und seiner Frau Sabine, eine Autoimmunkrankheit, die in der Schulmedizin CRMO genannt wird. Die chronisch wiederkehrende multifokale Osteomyelitis (CRMO) stellt die schwerste Form der chronischen nichtbakteriellen Osteomyelitis (CNO) dar. Bei Kindern und Erwachsenen befällt die CNO vor allem bestimmte Regionen der langen Röhrenknochen, entzündliche Veränderungen können jedoch an jeder Stelle des Skeletts auftreten. Bei Maya ist das Rückgrat betroffen. Seitdem das jüngere von zwei Kindern erkrankt ist, hat sich das Leben der vierköpfigen Familie grundlegend verändert.

Für Maya ist diese Entzündung sehr schmerzhaft. Es gab Zeiten, in denen die Krankheit bei ihr über Monate zu fast unerträglichen Schmerzen geführt hat. Sie waren mitunter so stark, dass sich das Mädchen fast gar nicht mehr bewegen konnte und die Nächte für sie zur Hölle wurden.

Allerdings passieren für ihn in solchen Momenten wahre Wunder. Erlebt hatte er sie bereits häufig in seiner Arbeit als Heiler: In ihm öffnet sich ein Raum der bedingungslosen Liebe und Hingabe, der ihn in solchen Augenblicken ganz ruhig werden lässt. Dann ist er nur noch da. Präsent. Getragen von der Liebe.

Trügerische Hoffnung

Als Maya ein Medikament erhielt, das ihre Knochen auffüllt, wurde ein Moment der Hoffnung geboren. Allerdings sind die Nebenwirkungen dieses chemischen Mittels so stark, dass sie die Krankheit selbst fast übertreffen. Heute, nach zwei Jahren, kann man nicht mehr genau bestimmen, was durch die Erkrankung ausgelöst wurde und was durch die Nebenwirkungen des Medikaments.

In den ersten Monaten ihrer Erkrankung ging Maya, wie gesagt, durch zum Teil extremste Schmerzen. Ihre Eltern und ihr älterer Bruder waren immer wieder zutiefst erschüttert. Besonders in solchen Nächten, in denen Maya über mehrere Stunden vor Schmerz weinte und schrie. Alles, was Frank und seine Frau in solchen Momenten tun können, ist, sie im Arm zu halten.