Der alte Sonnenyoga

Die Sonne als Quelle des Lebens, der Liebe und des Bewusstseins: eine Rückkehr zur Sonne als spiritueller Macht. David Frawley über die vedische Religion der Sonne und des Lichts. Was wäre, wenn die mächtigste Kraft, aus der jede Yogapraxis Energie beziehen kann, so offensichtlich und so gut sichtbar wäre wie die Sonne? Tatsache ist: Sie ist es. Die Sonne, die nicht nur als äußere, sondern auch als innere Energiequelle verstanden werden kann, reflektiert das höchste Licht des Yoga sowohl in unseren Herzen als auch in der Welt der Natur um uns herum. Die Sonne stellt augenscheinlich den mächtigsten Einfluss in der Natur dar, verantwortlich für das Licht, durch das alles Leben auf der Erde möglich ist, und die Schwerkraft, durch die sich die Erde dreht. Die Sonne ist der Herrscher oder kosmische Herr hinter unserem Sonnensystem und allem, was darin geschieht. Und doch – obwohl wir alle täglich das Sonnenlicht willkommen heißen, denken wir selten über die spirituelle Wirklichkeit der Sonne nach oder ehren ebenso selten die heilige Präsenz oder den höheren Geist hinter der Sonne. Wir betrachten das Sonnenlicht als selbstverständlich oder schätzen es lediglich als alternative Energiequelle. Wenn man jedoch einen Blick auf traditionelle und alte Kulturen aus verschiedenen Teilen der Welt wirft, entdeckt man ein starkes Bewusstsein für die Sonne als spirituelle Kraft und als Symbol für eine höhere Wirklichkeit sowie eine Tür zu derselben. Wir stoßen auf elaborierte religiöse, spirituelle, yogische, astrologische und schamanische Traditionen, die der Sonne auf vielerlei Art Ehre erweisen und danach streben, die Weisheit, Anmut und Mildtätigkeit hinter ihrer äußeren Form zu verstehen. Die Sonne als „Gesicht Gottes” Die Sonne ist die sichtbarste Repräsentanz der Gottheit, das wahrhaftige „Gesicht Gottes“, wie die Veden sagen. Sie ist kein bloßer Ball aus leuchtender Materie und auch nicht bloß ein Licht im äußerlichen Sinne, sondern die Quelle des Lebens, der Intelligenz, der Liebe und des Bewusstseins: auch Licht im inneren Sinne also. In der gesamten Welt des Altertums, in manchen Gegenden noch bis heute, finden wir eine Verehrung der Sonne als Teil einer größeren Religion bzw. eines größeren spirituellen Weges des Lichts, der Erleuchtung und der Selbst-Verwirklichung. Diese Sonnenreligion oder dieser Sonnen-Dharma tritt in der Regel zusammen mit einem Kult des heiligen Feuers und des mystischen Mondes sowie anderer Aspekte des Lichts auf sowie als Teil der Verehrung der Natur und des kosmischen Geistes. Eine Sonnenreligion herrschte bei den alten Ägyptern, den Persern, den Hindus und […]