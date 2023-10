Der Weg des Zen: Eine Kunst des Lebens

Einfach atmen und nicht denken, nichts leisten und nichts erreichen müssen – eine Herausforderung für den Menschen unserer Zeit. Warum sich die Mühe lohnt und welcher Schatz in unserem Inneren wartet, erläutert die Zen-Lehrerin Anna Gamma.

Fast täglich berichten Nachrichten, dass irgendwo auf unserem Planeten betrügerische Machenschaften aufgedeckt werden und ans Licht kommen. Transparenz und Durchlässigkeit sind wesentliche Merkmale der postmodernen Zeit. Große Mengen von Daten werden täglich sicher gespeichert, nichts geht verloren im globalen Netz. Doch Hacker finden immer neue Schlupflöcher, um Sicherheitssysteme zu durchbrechen. Der gläserne Mensch ist längst nicht mehr bloße Utopie. Die technologische Entwicklung weist immer mehr in diese Richtung. Immer leichter und ohne unser Wissen werden wir überwacht. Wir werden dadurch leichter manipulier- und kontrollierbar.

Verständlicherweise beschleicht uns Angst vor dieser anonymen Macht. Wie immer wir uns dagegen wehren, die Entwicklung lässt sich weder umkehren noch aufhalten. Wir haben zu lernen, damit zu leben. Neben der Gefahr des Missbrauchs lassen sich durchaus auch positive Möglichkeiten erkennen. Was beispielsweise bisher in vielen spirituellen Traditionen bloß von Lehrer zu Schüler übermittelt wurde, ist heute in jedem Buchladen oder im globalen Netz zu finden. Meditative Methoden und Anleitungen zu Übungen sind für alle Interessierten verfügbar. Allein gehen müssen wir den Weg nach innen in die Stille immer noch selber – denn spirituelle Erfahrungen sind weder zu kaufen noch außerhalb von uns selbst zu finden.

Und noch etwas Wesentliches hat sich für spirituell suchende Menschen in den letzten fünfzig Jahren verändert: Um östliche Meditationswege kennenzulernen, musste man früher nach Indien, Japan oder Thailand reisen. Heute ist dies nicht mehr nötig, denn über Jahrzehnte haben Frauen und Männer in jenen Ländern unter qualifizierten Meistern geübt. Nach Europa zurückgekehrt, haben sie ihre eigenen Zentren eröffnet. Wir befinden uns in vielerlei Hinsicht in einer sehr privilegierten Situation. Sozusagen vor unserer Haustür finden wir viele verschiedene spirituelle Traditionen, in denen wir unseren Geist, unsere Herzintelligenz und unseren Körper schulen können.

Die existenzielle Freiheit übersteht auch die Gefahren des gläsernen Menschen, denn wir wissen, dass die innere Freiheit nicht antastbar ist. Sie kann uns auch nicht abhanden kommen, wie auch immer die äußeren Umstände sind.

Die Kunst des klaren Blicks

Zen-Meditation hat ihre Wurzeln im […]