Das heilende Potenzial der Mantras

Mohani Heitel wurde in einem Bergdorf Nordindiens geboren. Bereits in ihrer Kindheit wurde sie mit der Volksmedizin, rituellen Zeremonien und Heilgesängen der Mantras vertraut. Zunächst erwarb sie an der Agra University den Master of Science in Chemie und absolvierte parallel dazu eine Ausbildung als Yoga- und Meditationslehrerin. Später studierte sie in Bochum und Frankfurt am Main Medizin. Seit vielen Jahren ist Mohani Heitel als Ärztin für Allgemeinmedizin mit den Schwerpunkten Naturheilverfahren und Psychotherapie tätig. Sie macht die heilende Wirkung von Mantras durch Konzerte, Bücher und CD-Veröffentlichungen bekannt.