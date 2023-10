Der traditionelle Kontext der Yogatherapie

Dr. Kausthub Desikachar ist Yogatherapeut, Doktor der alternativen Medizin und Mitglied verschiedener psychologischer Assoziierungen. Er ist der Nachfolger und Traditionshalter der Viniyoga-Tradition von T. Krishnamacharya und T.K.V. Desikachar sowie Mitbegründer der Krishnamacharya Healing & Yoga Foundation; ferner ist er Berater der koreanischen Yoga-Allianz sowie von Pranamanasyoga (einer Yogaschule in Spanien) und von Be Yoga Norway, außerdem der yogatherapeutische Berater des Platinum Hospitals in Mumbai. Er ist zudem Gastprofessor für Yogatherapie im Center for Yoga Therapy, Education and Research (CYTER) an der Sri Balaji Vidyapeeth University in Pondicherry.