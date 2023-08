Hingabe an das Leben

Von der Natur lernen und sich dem Fluss der Dinge anvertrauen – in dieser Asana-Praxis fließt du hingebungsvoll im Einklang mit deinem Herzen.

Die süßeste Art zu leben ist die einfache und zugleich tiefe gelebte Weisheit, dich dem Fluss des Lebens anzuvertrauen, statt dich ihm zu widersetzen. Gib dich dem Gefühl einfach mal hin und schau, was geschieht.

Leider hat die westliche Lebensweise uns von der Natur entfremdet und Barrieren zwischen uns und dem natürlichen Organismus geschaffen. Wir leben den Großteil unseres Tages vor einem Bildschirm oder hinter geschlossenen Türen und haben vergessen, dass wir nur ein kleiner Teil des Ganzen sind. Wir haben uns daran gewöhnt, die Welt zu regieren, anstatt unsere Verbindung zu und unsere Abhängigkeit von ihr zu erkennen. Aus der Sicht des Yoga geht das auf unsere Entfremdung von unserer eigenen inneren Natur zurück, die einst mit der Natur im „Außen“ verbunden war.

Die Natur ist ein Wunderwerk, ein Schauspiel aus Hingabe in Verbundenheit: Vom sanften Rauschen des Flusses bis hin zum leichten Wind in den Bäumen scheint alles auf eine mystische Weise miteinander im Einklang zu sein. Es fühlt sich an, als ob die Natur uns die Bedeutung von Hingabe lehrt – sie gibt so viel und fordert so wenig zurück. Alles ist in einem ewigen Fluss, der niemals endet: Die Jahreszeiten wechseln, die Sonne geht auf und unter, der Mond nimmt ab und zu. So wie die Natur fließt, so sollten wir es auch tun, und den Wechsel akzeptieren, während wir dem Rhythmus des Lebens folgen und dabei die Schönheit um uns herum schätzen.

Der Pfad der Hingabe ist kein Weg, der nach Leistung bemessen wird, den man vertraglich vereinbaren oder mit seinem Arbeitgeber diskutieren kann. Es ist vielmehr eine Erinnerung an eine intuitive Praxis, bei der man die Vernunft des Verstandes beiseitelegt und der gezügelten Wildheit seines Herzens freien Lauf lässt. Nur dann können wir uns wieder mit der Natur verbinden.

In der folgenden Asana-Praxis wirst du eingeladen, deine innere Landschaft zu erkunden und dich durch therapeutische und meditative Yogamomente neu mit der Natur und deiner inneren Landschaft zu verbinden – nicht durch Denken, sondern durch Fühlen.

Jede Übung ist Poesie, ein Strömen mit dem eigenen Selbst. Ein sanftes Flüstern von innen, das uns immer weiter in den Fluss des Lebens führt. Es ist ein Tanz mit der Hingabe, ein Versinken in der Kraft, die uns trägt. Denn das Loslassen des Willens […]