Ausgleich des Energiesystems

Harmonisierung der unteren drei Chakras durch Malasana und Ekapada-Kurmadanda.

Wo sind wir? Wie sind wir? Wer sind wir? Sich mit diesen maßgeblichen Fragen auseinanderzusetzen, die unser Sein zutiefst hinterfragen, ist ein grundlegender Teil der Yogapraxis. Diese Fragen werden energetisch und direkt, also nicht nur als Allegorie, in unserem subtilen Energiesystem, den Chakras, widergespiegelt.

Muladhara – das Wurzelchakra – repräsentiert hier unsere Beziehung zu dem, was unsere materielle Existenz bedingt, also die Verbindung zur Erde. Das zweite Chakra, Svadhishthana, repräsentiert das grundlegende „Wie“, und das Manipura-Chakra stellt gewissermaßen dar, wer man ist.

Sind diese Zentren zu angespannt oder haben sie zu wenig Spannung, resultiert dies in einem unausgeglichenen Verhältnis dazu, wo, wie und wer wir sind. Ist beispielsweise unser Ich-Zentrum im Manipura-Chakra nicht in Balance, führt dies zu einer zu dominanten oder zu devoten Haltung in unseren Beziehungen. Der Yogi weiß um die Unmöglichkeit, diese Tendenzen rein kognitiv zu erkennen und auszugleichen. Daher werden in dieser Jivamukti-Sequenz die drei „unteren“ Chakras stimuliert und reguliert. Die stehenden Haltungen, oder Haltungen, die unser Gleichgewicht herausfordern, gleichen das Muladhara-Chakra aus. Hüft-öffner, Beinstrecker oder (hier stehende) Vorwärtsbeuge repräsentieren das Svadhishthana-Chakra, und die Drehungen repräsentieren das Manipura-Chakra.

Durch das Üben dieser Sequenz überlisten wir unseren Intellekt und schaffen einen Ausgleich im integralen Verständnis von „wo“, „wie“ und „wer“.

