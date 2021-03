Der Kiefer-Nacken-Schulter-Bereich ist wohl die am öftesten von Verspannungen betroffene Region unseres Körpers. Warum das so ist und welche Übungen aus dem Yoga am besten dagegen helfen, zeigen wir euch in diesem Beitrag.

Dass Schulter-, Nacken- und Kieferbeschwerden meist gleichzeitig auftreten, ist kein Zufall, denn diese Körperbereiche sind eng miteinander verbunden. Kein Muskel existiert für sich alleine und jede Verspannung kann eine Kettenreaktion auslösen. Ein achtsames Körperbewusstsein zu entwickeln, kann dabei helfen, Ursachenforschung zu betreiben, um herauszufinden, welche Maßnahmen im Alltag bereits Erleichterung schaffen könnten. Du sitzt viel am PC oder Handy und es könnte also an der Körperhaltung liegen? Beißt du öfter mal die Zähne zusammen, wenn du unter Stress stehst oder dich ärgerst?

Schmerzen im Bereich des Nackens, Kiefers und der Schultern können körperliche, aber auch emotionale Ursachen haben. Innere Anspannung und Stress können Verspannungen und Schmerzen auslösen.

„Es ist wichtig, den Bezug zwischen innerer Anspannung und Stress und körperlichen Problemen zu verstehen und herzustellen“, gibt die Yogalehrerin und Schmerztherapeutin Patricia Römpke zu verstehen. Sie hat ein ganzes Buch zum Thema herausgebracht, in dem sie neben zahlreichen Hintergrundinformationen auch hilfreiche Yoga-Haltungen vorstellt, mit denen Schmerzen und Verspannungen im Bereich Kiefer-Nacken-Schulter gelöst werden können.

Asana-Workshop

Alle Übungen und Fotos stammen aus dem Buch Yoga für Kiefer, Nacken und Schultern. Die besten Asanas gegen Schmerzen und Verspannungen von Patricia Römpke, Trias Verlag 2021

Übungen: Patricia Römpke: www.patricia-roempke.com

Fotos: ©TRIAS Verlag, Stuttgart

