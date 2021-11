Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Sonnenstunden nehmen ab, während triefende Nasen, Erschöpfung und Abgespanntheit zunehmen. Alle Jahre wieder: Der Jahresendspurt steht an! Und auch wenn man es bis zum Jahresende noch so besinnlich angehen möchte: So sind die letzten Wochen bis zum Jahreswechsel oft davon gekennzeichnet, dass sich der Alltag erst recht noch einmal überschlägt und bei allen To-dos kaum Zeit zum Verschnaufen bleibt. Wie sieht es bei dir aus? Führst auch du ein Leben in Kurzatmigkeit? Dann kann dir Breathwork helfen, wieder in deine innere Kraft und innere Balance zu kommen.

Mit Breathwork „verschnaufen“

Breathwork bzw. Atemarbeit kann dir helfen, kraftvoller, gestärkter und fitter durch die letzten Wochen des Jahres zu kommen und generell einen gesünderen Alltag zu bestreiten.

Wusstest du, dass sich deine Lunge rund zwölfmal pro Minute, 720-mal pro Stunde und im Schnitt 17.280-mal pro Tag füllt? Wie oft geschieht dieser Vorgang bewusst?

Mit Breathwork wieder in die innere Kraft kommen

Passend zur aktuellen Jahreszeit findest du hier Wissenswertes über deinen Atem sowie 3 Übungen, um Erkältungen vorzubeugen, deinen Nacken zu lockern und Entspannung zu ritualisieren. Indem wir bewusster atmen und gezielte Atemtechniken nutzen, können wir unser Body-Mind-System regulieren, das Nervensystem beruhigen und das Immunsystem stärken. Es stellt sich ein Gefühl von Erholung und innerem Frieden ein und du fühlst dich widerstandsfähiger. Genau das Richtige in der aktuellen Zeit.

Wie hängen Atmung und Lebensstil zusammen?

Unser heutiger Lebensstil hat oft zur Folge, dass kaum Zeit zum Atmen bleibt, wir vergessen zu verschnaufen, uns stockt regelrecht der Atem, wenn wir an all unsere To-dos und den ganz normalen Alltagswahnsinn denken. Und dabei sagt deine Atmung sehr viel darüber aus, wie dein Lebensalltag aussieht: Herrscht hier gehetzte Atemlosigkeit oder wird auch Gelassenheit gelebt?

Deine Atmung ist der Schlüssel

Über deine Atmung registriert schließlich auch dein Nervensystem, wie es um dein Wohlbefinden auf physischer, emotionaler und mentaler Ebene bestellt ist. Deine Atmung bestimmt außerdem über deine Fähigkeit, dich innerlich stark zu fühlen und resilienter durch das Leben zu gehen.

„Atem ist wahrhaftiges Sein im Moment.“

Birgit Feliz Carrasco

Breathwork: Atmen ist das neue Yoga

Seit einigen Jahren genießt Breathwork bzw. Atemarbeit immer mehr Aufmerksamkeit. Was neudeutsch als Breathwork bezeichnet wird, ist Yogis schon lange als Pranayama, „die Kunst der Atemlenkung“, bekannt. Und zwar gibt es viele Gründe, weshalb man Atmungstechniken praktizieren sollte:

Was bringt Atemarbeit im Alltag? du schenkst dir selbst einen Frischkick im Alltag – atmen statt Espresso

dein Geist wird ruhiger

du stärkst dein Immunsystem

du kannst dich auf allen Ebenen noch tiefer regenerieren

du kannst emotionale und körperliche Spannungen lösen

du unterstützt die Selbstheilungskräfte und die Gesunderhaltung deines Körpers

Erfahre hier mehr über Breathwork und Bewusstsein und Pranayama als das Herz des Yoga.

Breathwork: 3 Atemübungen für einen kraftvollen und gestärkten Jahresausklang

Anbei findest du 3 Breathwork-Übungen. Sie bringen dich durch die nass-kalte Jahreszeit, nehmen dem Körper die Anspannung und helfen dir, mehr Entspannung in dein Leben zu lassen.

