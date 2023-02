Vishnu, der Retter der Welt

Die Wolkenatmung Komm in den Fersensitz und lass deine Fersen so auseinanderfallen, dass sich die beiden großen Zehen berühren. Deine Füße bilden jetzt eine Art Schale.

Dein Rücken ist gerade und aufgerichtet. Der Brustkorb ist gehoben und die Schultern sind entspannt. Schließ deine Augen und versuch, dich ganz bewusst in dieser Körperstellung wahrzunehmen. Richte nun deine Konzentration auf dein Nabelchakra und atme dort sanft hinein. Sobald du dein Nabelchakra spürst, nimm deine Hände über den Kopf und visualisiere eine Wolke über deinem Kopf, die du in den Händen hältst. Stell dir dann vor, dass du mit jedem Ausatmen emotionale Verletzungen in die Wolke atmest. Atme alles in die Wolke hinein, was in dir auftaucht: Wut, Zorn, Trauer etc. Versuch, die Gefühle nicht zu bewerten. Stelle dir dann vor, wie die Wolke in den Himmel steigt und all die traurigen und schmerzvollen Emotionen mitnimmt. Senk dann deine Arme und leg sie auf die Oberschenkel. Atme weiter in deinen Nabelraum hinein und stell dir vor, wie reines Gelb vom Nabelchakra ausgehend den ganzen Körper mit Kraft erfüllt.