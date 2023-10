Alternative Fakten und objektive Wahrheiten

Jeder Mensch erschafft sich seine eigene Wirklichkeit. Und häufig halten wir unsere Wirklichkeit für die einzig richtige Wahrheit auf dieser Welt. Alte spirituelle Schriften wie das Yogasutra wissen um diese Tendenz. Sich ihrer bewusst zu sein, ist wohl eine der wichtigsten Aufgaben auf dem Weg zum Erwachen.

Als Donald Trump zum neuen US-Präsidenten gewählt wurde, hielt die Welt den Atem an, und sie beobachtet ihn seitdem mit Argusaugen. Mich persönlich beschäftigte besonders die US-Polit-Talkshow Meet the Press, in der die US-Präsidentenberaterin Kellyanne Conway den Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, verteidigte. Der hatte einige Tage zuvor falsche Angaben über die Anzahl der Zuschauer bei der Amtseinführung von Trump gemacht. Conway sollte diese Behauptung rechtfertigen. Sie argumentierte, dass der Pressesprecher einfach „alternative Fakten“ zu denen der Medien genannt habe. Diese – so der Moderator – seien aber keine Fakten, sondern Unwahrheiten. Spicer hatte nämlich behauptet, dass die Medien die Größe des Publikums während der Amtseinführung bewusst heruntergespielt haben, um Trump in ein schlechtes Licht zu rücken. Seiner Meinung nach ist „das größte Publikum angezogen worden“, das jemals einer Amtseinführung beigewohnt hat. Luftaufnahmen dieses historischen Tages machten hingegen deutlich, dass bei der Amtseinführung von Barack Obama im Jahre 2009 viel mehr Zuschauer vor Ort gewesen sind. Auch der Nahverkehrsbetrieb konnte belegen, dass bei Trump nur 193.000 Fahrgäste unterwegs waren, bei Obamas Amtseinführung hingegen 513.000 Menschen gezählt wurden. Ich war äußerst betroffen, als ich diese Bilder sah, und erstaunt darüber, mit welcher Kaltschnäuzigkeit die amerikanische Regierung versuchte, einen Schleier über die Wahrnehmung der Menschen zu ziehen. Nach diesem Ereignis ging mir der Begriff „alternative Fakten“ nicht mehr aus dem Sinn, und wenn ich Nachrichten schaue, dann kommt mir dieses Schlagwort bei einigen Politikern sehr schnell in den Sinn.

Und ohne es zu merken, verwechselte ich dann – eingehüllt vom Gestank der Erleuchtung – meine subjektive Wahrnehmung mit der objektiven Schau.

Unmittelbare Wahrheit

Ich fing an, über „alternative Fakten“ und „objektive Wahrheiten“ nachzudenken. Was aber sind objektive Wahrheiten? Im Kontext des Yoga nenne ich sie hier eine „Schau“, d.h. eine reine Erfahrung, die von jeder subjektiven Sicht ungetrübt ist. Eine Schau aus der Quelle des Yoga. Ich selbst hatte im Verlauf der Jahre die Gnade, Einblick in diese Quelle zu haben. […]