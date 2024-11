Die Magie der Mythen

Nahrung für die Seele, Erkenntnisträger und Wegweiser auf unserem Entwicklungsweg – wie archetypische Motive und Geschichten den Menschen im Selbstwerdungsprozess begleiten.

Man kann getrost sagen, dass die Mythologie das geheime Tor ist, durch das die unerschöpflichen Energien des Kosmos in die kulturellen Manifestationen der Menschheit einströmen.1

Joseph Campbell

Märchen, Mythen und Geschichten sind weitaus mehr als nur ein Zeitvertreib oder eine bloße Flucht in Fantasiewelten. Schon als Kinder haben wir ihnen gebannt gelauscht, später als Jugendliche haben wir sie heimlich bis spät in die Nacht unter der Decke gelesen, und als Erwachsene sind wir von vielen Sagen, Mythen und Erzählungen noch immer seltsam fasziniert, zutiefst inspiriert, berührt und angeregt. Wir sehnen uns nach guten Geschichten, verlieren uns darin – und finden uns darin. Inwiefern wir uns gerade in den alten Sagen und Mythen der Welt nicht nur wiedererkennen, sondern an ihnen reifen und durch sie grundlegende Erkenntnisse über unsere Existenz erlangen, hat der Amerikaner Joseph Campbell (1904–1987) in seinen Büchern dargelegt. Man muss nicht alle seine Sichtweisen vollumfänglich teilen, um seine Einsichten und Aufzeichnungen beeindruckend zu finden. Auch sein berühmter Ausspruch „Follow your bliss“, den er in einem Fernsehinterview äußerte und der seither fast schon exzessiv zitiert wird, wäre ein lohnenswertes Artikelthema, aber in unserem Kontext hier ist vor allem seine Mythenforschung relevant.

Campbell unterschied zwischen verschiedenen Funktionen, die Mythen erfüllen: Auf der einen Seite verweisen sie auf die großen Mysterien unserer Existenz und erschließen uns durch ihre symbolhafte, metaphorische Erzählweise das Unbenennbare, nicht unmittelbar Darstellbare, das Numinose und Ewige, auf der anderen Seite vermitteln sie auch kulturelle und gesellschaftliche Normen. Sie greifen sowohl universelle Motive als auch lokale Regeln und Gegebenheiten auf.

Zudem spiegeln und symbolisieren sie psychische Dynamiken und helfen dem Menschen bei den Rites des Passages, indem sie die darin vollzogenen Bewusstwerdungs-, Transformations- und Entfaltungsschritte schildern.

Die Heldenreise

Das Ziel von Mythen ist, die Notwendigkeit solcher Unwissenheit über das Leben auszuräumen, indem eine Versöhnung des individuellen Bewusstseins mit dem universellen Willen herbeigeführt wird, und zwar durch die Erkenntnis der wahren Beziehung zwischen den vergänglichen Phänomenen der Zeit und dem unvergänglichen Leben, das in allem lebt und stirbt.2

Campbell arbeitete in seinem umfangreichen Werk heraus, dass den Mythen der verschiedensten Kulturen weltweit nicht […]