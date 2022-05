Yoga auf Sri Lanka

Wo Serendipity zu Hause ist: Auf Sri Lanka warten neben einzigartigen Buddha-Statuen und Tempeln auch Traum-strände und wunder-schöne Yoga-Locations. Sri Lanka, diese wunderschöne Insel, die wie ein Tropfen im indischen Ozean liegt, ist an Vielfalt kaum zu übertreffen: Endlose Strände, Sonnenuntergänge mit Palmenkulisse, dichte Regenwälder und Teeplantagen, die sich über die Hochebene erstrecken. Hinzu kommen Nationalparks, beeindruckende Bahnstrecken, die von Colombo, der Hauptstadt an der Westküste, bis nach Bandulla im Südosten und bis in den Norden reichen, sowie zahlreiche Tempelanlagen. Und natürlich Ayurveda: Die indische Lehre hat auf Sri Lanka eine lange Tradition und wird vielerorts in Kombination mit Yoga angeboten. Entsprechend bunt und mannigfaltig ist auch die Yogaszene, die über Hatha, Rocket, Kundalini bis hin zu Yin Yoga alle populären Yogastile umfasst. Für Yogis ist vor allem die Westküste unterhalb Colombos, rund um Galle und weiter südlich Richtung Tangalle, interessant. Auch die Gegend um Rekawa lohnt einen Abstecher. Hier befindet sich nicht nur das extrem schöne und exklusive Sen Wellness Sanctuary Retreat, sondern auch der Turtle Beach. Mit Glück können hier Schildkröten auf dem Weg ins Wasser beobachtet werden. Von edlen Yoga- und Ayurveda-Resorts bis hin zu Hostels mit Rohbau-Etagen, die als Yogaraum mit Meerblick genutzt werden, findet sich für jeden etwas. Unterrichtet wird in der Regel auf Englisch. Ein absolutes Highlight sind die wunderschönen Shalas mitten im Dschungel: Umgeben von sattem Grün, blickt man nach dem Shavasana auf dicke Jackfruits, die an Bäumen kleben, oder sieht einen Pfauenschwanz hinter den Palmen verschwinden. Eine bessere Auszeit ist kaum möglich. Die beste Reisezeit für die West- und Südküste beginnt im November. An der Ostküste geht es erst ab März los, sobald der Regen vorbei ist und die Wellen die ersten Surfer anlocken. Hier gehören die Strände um Trincomalee und vor allem Arugam Bay zu den beliebtesten Spots. Wir stellen eine kleine persönliche Auswahl an Yogastudios, Resorts und Cafés in Sri Lanka vor. Sri Yoga Shala Im Südwesten, in der Nähe der Küstenstädte Galle und Unawatuna, befindet sich etwas weiter im Landesinneren ein ganz besonderer, fast magischer Ort: die Sri Yoga Shala. Direkt in den Dschungel geschoben, umgeben von einem wunderschönen Garten, einem Naturschwimmbecken und dem Café Durga, das exquisite Sri-Lankan-Slow-Food-Küche serviert, ist die Sri Yoga Shala ein absolutes Yoga-Paradies. Seit 2015 bieten Mitbegründerin Eva und ihr ausgesuchtes internationales Team hier allerfeinsten Yogaunterricht. Von Iyengar, Vinyasa, Yin, Dance, Slow und Power Yoga bis zu Kalari und Authentic Flow reicht das umfangreiche Spektrum. Der […]