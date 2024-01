Gesundheitsferien in Kitzbühel

Basenfasten – der eigenen Gesundheit zuliebe … und am besten im „Q! Resort“

im österreichischen Kitzbühel.

Mitten im Promistädtchen Kitzbühel, nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, gibt es seit Mai 2013 ein neues Highlight. Das „Q! Resort Health & Spa“. Es ist das vierte Hotel der Marke Q! und folgt wie alle anderen Häuser auch der Philosophie von individueller Entfaltung und ungezwungener Atmosphäre. Gleichzeitig hat es aber seine eigene Atmosphäre und setzt unter der Leitung von Bibiana Loock seinen Fokus auf Gesundheit und Wellness. Eingebettet in die weitläufige Resort-Anlage mit einem wunderschönen Naturbadeteich und direkter Lage an der Kitzbüheler „Ache“ bietet das Hotel dem Gast die perfekten Rahmenbedingungen, um sich verwöhnen zu lassen und zu sich zu finden. Während man bei Kitzbühel sofort an Champagner und ausschweifende Promi-Partys denkt, hat die junge Hotelierbesitzerin hier ganz bewusst gegen den Strich agiert und möchte all jenen eine Oase schaffen, die sich in dieser traumhaften Landschaft ganz bewusst erholen wollen. Hier kommen besonders jene Menschen auf ihre Kosten, die das Gefühl haben, dass sie sich endlich gesünder ernähren müssten und langfristig bewusster ernähren wollen. Zusammen mit Sabine Wacker bietet das Haus deshalb spezielle Basenfasten-Wochen an.

Die Gäste nehmen in dieser Zeit täglich drei rein basische Mahlzeiten und basische Snacks als Zwischenmahlzeiten zu sich, die übrigens köstlich sind. Durch diese Kost fühlt sich der Fastende stets satt, aber nicht belastet.

Dem Körper etwas Gutes tun

Bei dieser Entsäuerungs- und Entlastungskur, die im Idealfall sieben Tage dauert, nehmen Teilnehmer nur rohes oder gekochtes Obst und Gemüse zu sich und verzichten auf sämtliche Produkte, die während der Verdauung vom Stoffwechsel zu Säuren umgebaut werden. Dazu gehören die Säurebilder Fleisch, Wurst, Fisch, Milchprodukte, Weißmehl, Kaffee, Schwarztee, Süßigkeiten, Limonade und Alkohol. Ziel ist es, mit Hilfe des Basenfastens den Stoffwechsel zu entlasten und den Körper von Eiweiß-, Toxin- und Fetteinlagerungen zu befreien. Tun wir dies nicht, übersäuern wir früher oder später und werden mit Beschwerden wie Kopfschmerzen, Verdauungsproblemen, Übergewicht, Cellulite, unreiner Haut, Allergien und rheumatischen Schmerzen konfrontiert. Das Fastenprogramm selbst beginnt bereits vor der Anreise. Per E-Mail erhält man eine Liste, die aufzeigt, wie man sich gut auf die Tage in Kitzbühel vorbereitet und worauf man nach Möglichkeit […]