Experten zum Thema Ernährung: Dominik Grimm

Dominik Grimm ist Yogalehrer und gibt Yogastunden, Seminare sowie Workshops zum Thema Yogan. Im Oktober 2014 erschien sein Buch mit dem Titel Yogan im Knaur Verlag.

Internet: www.yogan-om.de

INTERVIEW

Was ist Yogan?

„Yogan“ setzt sich aus den Worten „Yoga“ und „vegan“ zusammen. Yogan verkörpert einen ganzheitlichen Lebensstil, den ich persönlich seit einigen Jahren lebe. Yoga unterstützt uns Menschen auf allen Ebenen in unserer Verfassung, Entwicklung und Gesundheit und ist der Schlüssel zu mehr Mitgefühl und einer tieferen, positiveren Ebene. Die vegane Lebensweise ist die Antwort auf die Frage nach einer gesunden Ernährung und zeitgleich die Antwort auf das entstandene Mitgefühl – Mitgefühl mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen, den Tieren und der Natur.

Warum sind vegane Ernährung und Yoga für dich eine so gute Kombination?

In welche Richtung wir auch schauen, um uns herum wird es immer komplexer, egal ob im Job oder in der Familie. Die immer weiter fortschreitende Industrialisierung und Technisierung bringt sowohl Positives als auch Negatives mit sich: Nahrungsmittel sind permanent verfügbar usw. Doch all diese Dinge haben auch ihre Schattenseiten, von denen uns viele gar nicht bewusst sind, denn nur die Wenigsten wissen z.B., dass sich die konventionelle Landwirtschaft nachhaltig negativ auf unsere Böden und auf das Grundwasser auswirkt oder dass Tiere in konventioneller Haltung oft mit gentechnisch veränderten Pflanzen gefüttert werden. Nichts liegt also näher und scheint wichtiger, also sowohl im Inneren wie auch im Äußeren gesund, nachhaltig und mitfühlend zu handeln.

Wie stelle ich am sinnvollsten meine Ernährung um?

Das kann man nicht wirklich pauschalisieren, denn dafür sind wir Menschen einfach zu individuell. Es gibt solche, die ihre Ernährung von heute auf morgen umstellen, andere hingegen mögen es lieber etwas sanfter und bevorzugen die Step-by-Step-Variante. Meines Erachtens sind der wichtigste Aspekt bei der Ernährungsumstellung die dahinter stehende Motivation und der natürliche Wille: Wenn wir wissen, wofür wir etwas tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einer neuen Sache bleiben – also eine alte Gewohnheit ablegen – weitaus höher, als wenn wir keine klare Motivation haben. Und diese kann bei einer veganen Ernährung die eigene Gesundheit, der Schutz der Tiere und der Umwelt oder beispielsweise die Verantwortung gegenüber unseren nachkommenden Generationen […]