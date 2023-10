Interview zum Thema Yoga für Frauen: Christine May

Christine May ist Senior Teacher des Prana Flow Yoga. Sie unterrichtet seit über 10 Jahren in Los Angeles, Asien und Europa. Seit 2007 leitet sie das Teacher-Training bei AIRYOGA Zürich und München, die Module von Shiva Rea‘s Yoga Alliance Prana Flow Teacher Trainings in München und Innsbruck sowie internationale Prana-Flow-Workshops & Retreats.

Internet: www.christinemay.de

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Warum sollten Frauen Yoga praktizieren?

Christine May: Junge Frauen können nicht nur eine Minderung von Menstruationsbeschwerden, sondern auch ein besseres Gefühl zu sich selbst sowie einen besseren Zugang zu ihrer Weiblichkeit bekommen. Yoga erleichtert den Umgang mit uns und unseren Gefühlen in Zeiten der Veränderung wie z.B. Schwangerschaft, Menopause sowie sonstige berufliche und private Veränderungen. Die regelmäßige Praxis gibt Frauen viel Kraft und Vertrauen in Zeiten von Krankheit und körperlichen oder emotionalem Ungleichgewicht. Heilungsprozesse werden durch die regelmäßige Praxis von Yoga beschleunigt und unterstützt. Frauen bekommen die Möglichkeit, besser mit ihrem Biorhythmus und den natürlichen Rhythmen der Natur vertraut zu werden. Sie nehmen ihre Grenzen bewusster wahr und begeben sich nicht so leicht in einen Zustand von Erschöpfung oder Burnout, wie Frauen, die keine spirituell-körperliche Praxis ausüben. Der bewusste Atem beeinflusst unser Immun-, Nerven- und Hormonsystem und damit das vegetative Nervensystem. Bewusste Atemübungen können in allen Zyklen der Frau unterstützen sowie Stress und Anspannung aus unserem Sys­tem entlassen.

Praktizieren Frauen anders Yoga als Männer?

Frauen praktizieren anders als Männer, doch die Unterschiede verschwimmen heutzutage mehr und mehr. Es gibt sehr starke, fokussierte Frauen mit großer Durchsetzungskraft, genau wie es Männer gibt, die ihre Intuition und Weichheit deutlicher leben. Wir alle tragen beide Polaritäten in uns, nur jeder zu verschiedenen Anteilen. Im Yoga lernen wir, dass sowohl der weibliche als auch der männliche Aspekt in jedem von uns wichtig sind – die beiden Kräfte ergänzen sich. In der tantrischen Philosophie des Yoga gibt es das wichtige Konzept von Shiva und Shakti, den Ur-Polaritäten des Universums, die notwendig sind, um Einheit und Gleichgewicht zu finden. Durch Vereinigung dieser zwei Kräfte können wir unsere wahre Natur erkennen. Eine der vielleicht wichtigsten Lehren ist, dass yogische Kraft oder Shakti aus innerem Frieden oder einem ruhigen meditativen Geist entspringt.