Der Moment zählt

Han Shan, ehemaliger Manager, tauschte Millionen und Stress gegen Mönchsrobe und Freiheit ein. Im Interview mit YOGA AKTUELL macht er deutlich, warum Achtsamkeit die beste Form der Stressvermeidung ist.

Das Leben von Meister Han Shan liest sich wie die Vorlage zu einem Hollywood-Film: Hermann Ricker wurde in Deutschland geboren und führte viele Jahre lang sein eigenes erfolgreiches Unternehmen – bis zu dem Tag, an dem er einen dramatischen Autounfall überlebte. Danach verschenkte er seinen gesamten Besitz, ging nach Thailand und wurde buddhistischer Mönch. Heute führt er in Thailand das „Nava Disa Retreat Center“, das genauso zum Anziehungspunkt für spirituell Suchende wie für gestresste Manager geworden ist. Dort zeigt er ihnen, dass wahres Glück nicht im Außen zu finden ist, sondern nur tief in uns selbst.

Erfolg heißt nicht nur materieller Besitztum, sondern Erfolg kann auch ein glückliches Leben bedeuten.

Interview

YOGA AKTUELL: Ihre Geschichte klingt wie ein Märchen. Wieso haben Sie sich nach Ihrem Unfall gerade nach Thailand zurückgezogen?

Han Shan: Bereits vor meinem Unfall war mir die buddhistische Tradition Thailands vertraut. Ich war bereits viele Male dort gewesen, um zu meditieren, und kannte bereits viele Mönche, die mich in die Meditation eingeführt hatten. Für mich war es deshalb die logische Schlussfolgerung, dorthin zu gehen. Ich hatte das Gefühl, dass dort der richtige Platz ist, um das zu erforschen, was noch in mir verborgen war.

Sie gingen also auf einer thailändischen Insel in Klausur. Was war die tiefste Einsicht, die Sie dort hatten?

Es war die Einsicht in die universellen Energiegesetze, die dazu geführt haben, auf die Welt gekommen zu sein. Jene Gesetze, durch die ich verstanden habe, was ich hier tue, und die uns als Menschen durch die Welt gehen lassen, sowie jenes Wissen um die Energien, die dahinter stecken, die zu der Existenz als Mensch geführt haben. Es sind bestimmte Energien, die dazu geführt haben, dass wir geboren wurden. Diese muss man erkennen und loslassen, um sich nicht wieder in den Kreis der Wiedergeburten hineinzubegeben. Das kann man tun, indem man achtsam ist.