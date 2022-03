Das Bewusstseinsmolekül

DMT – die unter anderem aus Ayahuasca bekannte Substanz ist ein Tor in ein Erfahrungsspektrum, das unser gewöhnliches Alltagsbewusstsein weit transzendiert. N,N-Dimethyltryptamin, kurz DMT, ist eine psychoaktive Substanz, die von einer stetig wachsenden Anhängerschaft als rituelles Entheogen zur Herbeiführung von erweiterten Bewusstseinszuständen eingesetzt wird. Denken wir an das psychedelische Schamanengebräu Ayahuasca, so lässt sich seit einigen Jahren sogar ein gewisser „Hype“ um dieses geistbewegende Molekül beobachten. Was ist DMT? Chemisch betrachtet ist DMT ein Tryptamin-Alkaloid, das nicht nur zu den Pilzwirkstoffen und Psilocin eine strukturelle Ähnlichkeit aufweist, sondern ebenso zu den körpereigenen Neurotransmittern Serotonin und Melatonin („Schlafhormon“). Interessanterweise kommt DMT sowohl in Pflanzen als auch in Menschen und Tieren vor: Sprich: Wir haben es gleichermaßen mit einem psychedelischen Pflanzenwirkstoff als auch mit einem körpereigenen Neurotransmitter (Botenstoff) zu tun. Einige Forscher spekulieren, dass körpereigenes DMT in besonders hohem Maße bei der Geburt, bei Nahtoderfahrungen, während des Sterbens, in tiefer Meditation, beim nächtlichen Träumen sowie im Zuge von außerkörperlichen Erfahrungen und mystischen bzw. religiösen Visionen ausgeschüttet wird. Weiterhin wird vermutet, dass DMT in der Zirbeldrüse (Epiphyse) produziert wird, einem zapfenförmigen Organ im Mittelhirn, das dem „Dritten Auge“ verschiedener spiritueller Traditionen entspricht. Obschon diese Annahme zunächst sehr wahrscheinlich und zweifelsohne auch enorm spannend klingt, gibt es bislang noch keinen wissenschaftlichen Beleg, der diese Theorie verifizieren konnte. Lediglich in der Zirbeldrüse von Ratten wurde bisher DMT nachgewiesen. Letztlich werden für die Synthese von körpereigenem DMT ebenso die Lunge, die Schilddrüse sowie die Nebennieren in Betracht gezogen. Als von außen zugeführtes Psychedelikum, sei es durch Trinken von Ayahuasca, durch das Rauchen bzw. Vaporisieren von DMT-Kristallen oder das Schnupfen DMT-haltiger Pflanzenpulver, begünstigt diese Substanz ein Erfahrungsspektrum, das eigentlich weit jenseits des Vorstellbaren liegt und mit Worten nur schwer zu beschreiben ist. DMT ist das stärkste bislang bekannte Psychedelikum. Es ist ein schwieriges Unterfangen, die DMT-Erfahrung mit Worten nach außen zu transportieren, viel besser ist die (visionäre) Kunst dafür geeignet. Pflanzliche DMT-Lieferanten „DMT is everywhere“, so sagte es einst der amerikanische Chemiker Alexander Shulgin. Ob er damit Recht hatte, wissen wir heute zwar noch nicht zur Gänze, aber Fakt ist, dass diese Substanz bzw. die wirkähnlichen Derivate in sehr vielen Organismen enthalten sind. Selbst einige Zitrusfrüchte verfügen über DMT, wenn auch nur in Spuren. Eine der wichtigsten pflanzlichen DMT-Quellen ist sicherlich die in Südamerika heimische Spezies Psychotria viridis („Chacruna“), die als Hauptzutat der Ayahuasca fungiert und dieser die visionäre Wirkung verleiht. Weitere rituell genutzte DMT-Pflanzen sind unter […]