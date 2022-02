Lebergesundheit: Detox für die Leber

Das Ende des Winters naht und wir sind bereit, uns endlich von der Schwere der dunklen Jahreszeit zu lösen und uns bewusst auf die Leichtigkeit und Frische des Frühlings einzulassen. Kein Wunder, dass Februar und März eine beliebte Zeit für Detoxes und Fastenkuren sind. Passend dazu haben wir hier Wissenswertes über dein zentrales Stoffwechselorgan zusammengestellt: Schenk deiner Leber ein wenig Entlastung! In diesem Artikel rund um deine Lebergesundheit geht es darum, wie du deine Leber entlasten kannst. Auch findest du hier Rezepte von leckeren Detox-Getränken, die dir helfen, deine Leber wieder auf Vordermann zu bringen – für mehr frühlingshafte Leichtigkeit im Körper und auf der Yogamatte!

Was macht die Leber so besonders?

Die Leber ist dein zentrales Stoffwechselorgan und mit 1,5 kg sogar das schwerste Organ in unserem Körper. Da sie unzählige lebenswichtige biochemische Prozesse steuert, ist sie nicht nur unser Stoffwechselmanager, sondern auch ein Kraftwerk der besonderen Art.

Faktencheck: Die Leber kümmert sich um den Hormonhaushalt und das Immunsystem, sie filtert Schadstoffe aus dem Blut heraus. Als Filterstation für das Blut passieren pro Tag rund 2.000 Liter Blut die Leber. Außerdem reguliert sie den Zucker- und Fettstoffwechsel, stellt Eiweißbausteine her und lagert Nährstoffe wie Zucker, Fette, Vitamine und Mineralstoffe ein.

Herausforderungen für die Leber

Gewisse Dinge stellen reines Gift für unseren körpereigenen Entgiftungsmanager dar. So belastet zum Beispiel eine ungünstige Ernährung (z.B. stark verarbeitete, raffinierte Nahrungsmittel ohne notwendige Mikronährstoffe aber auch schlechte Fette) die Leber. Aber auch ein ungesunder Lifestyle wie zu viel Stress, zu wenig Bewegung und zu viel Alkohol tragen dazu bei, dass die Leber ihren eigentlichen Aufgaben nicht mehr nachkommen kann. Ständige Müdigkeit ist ein typischen Leberzeichen – ein Zeichen von Zuviel: zu viel Arbeit, zu viele Genussmittel, zu viel Essen, zu viel zu verdauen in körperlicher wie auch seelischer Hinsicht.

Auch wenn sich die Leber als einziges Organ von allein in wenigen Wochen regenerieren kann, so ist diese Selbstreparatur irgendwann eingeschränkt, wenn die Leberschädigung schon zu weit fortgeschritten ist.

Wie kann ich das zentrale Stoffwechselorgan entlasten?

Die Leber ist maßgeblich an der Entgiftung in unserem Körper beteiligt, gleichzeitig ist sie auch die Abfalldeponie für alle Giftstoffe. Daher ist es umso wichtiger, der Leber hin und wieder eine Auszeit zu gönnen. Mit Fasten- und Entgiftungstagen sowie einer lebergesunden Ernährung kannst du deinen Stoffwechselmanager entlasten und stärken. Und das ist wichtiger als du denkst: Denn jeder fünfte ist leberkrank!

Was sind Anzeichen für eine kranke Leber? Müdigkeit, Vergesslichkeit, verminderte Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit können erste Anzeichen für eine kranke Leber sein. Aber auch eine Abneigung gegen fettgebackene Speisen oder große Empfindlichkeit beim Genuss von Früchten (v.a. bei Orangen und Orangensaft), ein unstillbares Durstgefühl sowie ein lästiger Juckreiz können Anzeichen einer schwachen Leber sein.

Lebergesundheit: Wie kann ich meine Leber entlasten?

Es ist wichtig, die tägliche Ernährung mit Lebensmitteln aufzupeppen, die einen hohen Bitterstoffgehalt haben: Bitterstoffe sehr gesund sind (nur leider kaum noch auf unserem Speiseplan vorkommen) und obendrein regen sie die Leber an, ihre Entgiftungsarbeit anzukurbeln. Zudem machen sie schneller satt und reduzieren das Verlagen nach Süßem. Bitterstoffe machen gesund! Vor allem Löwenzahn, Artischocken, Mariendistel und Grapefruit sind für ihre Bitterstoffe bekannt.

Die TOP 13 der Leber-stärkenden Lebensmittel:

Mariendistel

Rosenkohl

Zitrone

Artischocke

Rote Bete

Kurkuma

Grapefruit

Rote Chilischote

Grüner & schwarzer Tee

Kaffee

Avocado

Apfel & Apfelessig

Löwenzahn

Leber-Detox: Weitere Entgiftungshelfer für die Leber

Leber-Galle-Wickel mit Scharfgabe

Einen Schafgarbentee mit 4 TL getrocknetes Schafgarbenkraut (in der Apotheke erhältlich) mit 750 ml heißem Wasser überbrühen und 10 Minuten ziehen lassen.

Schenk dir 1 Tasse Tee ein. Und dann bereite den Leber-Galle-Wickel vor. Dazu brauchst du 1 trockenes Baumwolltuch. Tränke es in den restlichen Schafgarben-Aufguss. Wringe das Handtuch gut aus und lege es direkt auf die Haut auf die rechte Seite unterhalb des letzten Rippenbogens – auf deine Leber. Lege eine Wärmflasche darauf und schlinge ein Handtuch fest um deinen Körper. Gönn dir 30 Minuten Ruhe, während du den Schafgarbentee zu dir nimmst.

Tipp zum Leber-Galle-Wickel: Wenn du den Leberwickel abends machst, dann wirkt er schlaffördernd und entspannend. Das ist somit ein gutes Ritual, um vom lauten Alltag abzuschalten.

Richtiges Atmen fördert die Entgiftung und Entsäuerung

Tiefe Atemzüge tragen dazu bei, dass der Lymphfluss ungehindert fließen kann – dieser ist bekanntermaßen entscheidend für die innere Reinigung und Entgiftung, da er für den Abtransport der von der Leber freigesetzten Giftstoffen und Stoffwechselendprodukten zuständig ist.

Nimm mit der Einatmung Energie auf und stärke mit deiner Ausatmung die Entgiftung und Entsäuerung.

Yogis wissen, dass eine tiefe Bauchatmung die inneren Organe und das Immunsystem stimuliert, bewusste Atemzüge sind auch förderlich für unser Nervensystem, wirken beruhigend, entspannend und nehmen uns für einen Moment den Stress.

Die wohl schönste Atemübung: Lachen!

Ein herzhaftes Lachen wirkt so schön befreiend und kräftigt deine Atemmuskulatur, d.h. dein Zwerchfell. Darüber hinaus ist Lachen gesundheitsfördernd: Es sinkt die Bildung von Stresshormonen und setzt Glückshormone frei.

Lies hier mehr über Atem Basics und wie du wie du mit Breathwork in die innere Kraft kommen kannst.

Beweg dich: Deine Leber braucht Bewegung!

Vor allem auch das Arbeiten im Home Office hat dazu beigetragen, dass wir uns viel zu wenig bewegen. Und dabei brauchen wir körperliche Aktivität und Bewegung für unsere Gesunderhaltung und Leistungsfähigkeit. Also: Raus mit dir an die frische Luft oder aber ab auf die Yogamatte.

Sauna: gut für die Leber – und das Wohlbefinden!

Beim Schwitzen in der Sauna scheiden wir zahlreiche Giftstoffe über die Haut aus. Aber wusstest du, dass Leber, Nieren und Darm viel größere Mengen an Giftstoffen ausscheiden als unsere Haut? Das Schwitzen in der Sauna regt alle Körperfunktionen an, es steigert den Stoffwechsel und unsere Abwehrkräfte. Außerdem fördert Saunieren das Wohlbefinden, da die körpereigene Produktion der Glückshormone Serotonin und Endorphine angekurbelt wird.

Lebergesund: Schlaf dich gesund

Die Nachtruhe ist entscheidend, um dem Körper und die Organe Zeit für ihre Erholung zu schenken. Die Aktivitäten des Tages, unser Denken, Fühlen und Handeln sowie unser persönlicher Lifestyle beeinflussen, ob wir durchschlafen oder wach liegen. Regelmäßige Entspannungsübungen, Yin Yoga oder Yang Yoga, generell mehr Bewegung sowie Meditationen können bei Schlafproblemen hilfreich sein.

Mehr lebergesunde Rezepte und Informationen über Leberkuren:

Silvia Bürkle: Leber gesund. Das Kochbuch. Königsfurt Urania. 2021

Lebergesundheit: Detox-Getränke für deine Leber