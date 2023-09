Ernährungsstile im Überblick

Wir stellen die wichtigsten Ernährungsstile vor, die gerade im Trend liegen oder bald im Trend liegen werden. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, von dem Sie noch niemals gehört haben.

1. Nachhaltige Ernährungsstile

Nachhaltige Ernährung basiert auf 7 Grundsätzen (nach Dr. oec. troph.Karl von Koerber aus der Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung und dem Beratungsbüro für Ernährungsökologie in München):

Fleischkonsum in Maßen statt in Massen ökologisch erzeugte Lebensmittel regionale und saisonale Erzeugnisse Frischware und Ware mit geringer Vorverarbeitung umweltverträglich verpackte Produkte fair gehandelte Lebensmittel genussvolle und bekömmliche Speisen

Vollwerternährung

Ursprung und Essenz: Schon in der Antike kam die Idee einer „Vollwerternährung“ auf. Der griechische Arzt Hippokrates und der griechische Mathematiker und Philosoph Pythagoras stellten Überlegungen zu einer ganzheitlichen Ernährungs- und Lebensweise an. Die Ärzte Maximilian Bircher-Benner (1867–1939) und Werner Kollath (1892–1970) waren Vorreiter des aktuellen Konzepts der Vollwerternährung. Die moderne Vollwerternährung wurde von den Ernährungswissenschaftlern um Professor Claus Leitzmann (ehemals Universität Gießen) entwickelt. Das Konzept der Vollwerternährung ist ganzheitlich orientiert und nachhaltig. Die Vollwerternährung strebt eine hohe Lebensqualität an, möchte die Umwelt schonen, fordert faire Wirtschaftsbeziehungen und setzt auf soziale Gerechtigkeit. Sie hat den Anspruch, eine zeitgemäßen Ernährungsweise zu sein.

Die Ernährung: Die Vollwerternährung bezieht vor allem pflanzliche Lebensmittel mit ein, die den Körper mit allen notwendigen Nährstoffen versorgen. Die Nahrungsmittel sollten nur gering verarbeitet werden, und die Hälfte der täglichen Nahrung sollte aus Frischkost bestehen: Getreide-Frischkornbrei, Nüsse, Vorzugsmilch und -produkte, frisches (nicht erhitztes) Gemüse und Obst. Neben Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Kartoffeln und Hülsenfrüchten werden auch Milch und Milchprodukte, sowie in kleineren Mengen Fleisch, Fisch und Eier in die Vollwerternährung integriert.

Der Gesundheitsfaktor: Hoch, da die Ernährung ausgewogen ist und zum Großteil aus Frischkost besteht.

Der Kostenfaktor: Niedrig, da vorwiegend regionale und saisonale Nahrungsmittel integriert werden.

Geeignet für: alle, die Rohkost gut vertragen.

Back to the Roots*

Ursprung und Essenz: Der Wunsch nach Orientierung im Dschungel der Lebensmittel wird größer. Immer mehr Menschen interessieren sich dafür, was in den Lebensmitteln enthalten ist. Angesichts der Vielfalt gibt es den Trend, sich auf das Traditionelle und Heimische zurückzubesinnen. Omas Rezepte erleben ein Revival, und regionale Gerichte sind gefragt. Zudem spielt auch Bioqualität […]