Altindische Heilkunde in der Schwangerschaft

Damit sich werdende Mutter und Embryo sicher und glücklich fühlen: Tipps aus der altindischen Heilkunde.

Sind Sie schwanger oder haben Sie den Wunsch, schwanger zu werden? In den ersten Wochen, vielleicht noch bevor Sie ahnen, dass Sie ein Kind erwarten, und wenn Ihr Embryo noch nicht einmal die Größe einer Haselnuss erreicht hat, entwickeln sich bereits die wichtigsten Körperorgane und das Gehirn. Je früher Sie also wissen, dass Sie schwanger sind, desto früher können Sie gut für sich und Ihr Baby sorgen. Vielleicht erleben Sie einen so genannten magischen Augenblick bei dem Gedanken an das neue Leben, das in Ihnen heranreift – mit ehrfurchtsvollem Staunen und großer Dankbarkeit. Aber auch andere aufwühlende Gefühle wie Befürchtungen, Angst und Zweifel können in Ihnen aufsteigen.

Die Charaka-Samhita, eines der wichtigsten Grundlagenwerke der Ayurvedamedizin, erinnert uns daran, dass der Mensch nicht nur aus einem materiellen Körper besteht, sondern ein spirituelles Wesen ist. Zum Zeitpunkt der Zeugung, wenn der physische Körper durch die Verschmelzung von Samenzelle des Vaters und Eizelle der Mutter entsteht, nimmt eine spirituelle Seele (atman) Platz in diesem neuen Gebilde, diesem Zellhaufen – ähnlich wie ein Fahrer in ein Auto einsteigt. Manche Frauen haben sogar eine Art Vorahnung oder Träume, als ob eine Seele warten würde, zu ihrer Familie kommen zu können.

Die ayurvedische Medizin empfiehlt, schon während der Schwangerschaft und idealerweise sogar bereits vor der Zeugung eines Kindes auf eine Balance von Körper, Geist und Seele zu achten, wobei das körperliche Gleichgewicht Ausgewogenheit der Doshas bedeutet. Dies wird beiden Partnern empfohlen.

Im Gegensatz zur modernen westlichen Medizin ist der Begriff von Gesundheit im Ayurveda nicht einfach nur Abwesenheit von Krankheit, sondern er beschreibt einen körperlich und geistig gesunden Menschen, der in der Lage ist, sich selbst und andere zu lieben und nicht zu verletzen. Um diesen optimalen, glücklichen und gesunden Start ins Leben zu erhalten, ist es wichtig, dass wir uns schon von Anfang an im Mutterleib erwünscht, geliebt, genährt, sicher und zufrieden fühlen. Wie Deepak Chopra schreibt: „Alles, was eine Seele für ihre Entfaltung braucht, ist Liebe.“ Körperlich, geistig und emotional gesunde und glückliche Kinder sind das Potenzial einer etwas besseren Welt von morgen. Damit sich unsere Kinder auch so entwickeln können, brauchen sie […]