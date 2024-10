Yoga und Meditationen bei traumatischen Erfahrungen – Teil 2

Verankere dich im Hier und Jetzt Versuche, dich mit allen Sinnen im gegenwärtigen Moment zu verankern. Fühle den Boden unter deinen Füßen. Nimm dein Gesäß wahr, wie es auf der Unterlage sitzt. Spüre den Rücken, der möglicherweise angelehnt ist. Schaue dich in dem Raum um, in dem du sitzt und sorge dafür, dass du dich so sicher und so wohl wie möglich fühlst. Vielleicht vermittelt es dir ein Gefühl von Sicherheit, wenn du die Tür und Fenster im Blick hast und du die Augen während der Meditation offen hältst. Möglicherweise unterstützt dich auch der Duft eines Räucherstäbchens darin, in der Gegenwart zu bleiben. Vielleicht hast du auch ein Haustier und genießt es, wenn es während der Meditation ganz in deiner Nähe ist. Versuch, ein möglichst großes Gefühl von Ruhe und Entspannung in dir entstehen zu lassen, damit es dir möglich ist, dich ein paar Minuten lang auf die Meditation zu konzentrieren. Mit Meditation ist hier gemeint, dich mit möglichst allen Sinnen ganz im gegenwärtigen Moment zu spüren und wahrzunehmen. Für eine Yogasequenz gilt das gleiche Prinzip: Richte dir den Ort so ein, dass du dich wohl fühlst und du dich so gut wie möglich auf die Übung einlassen kannst. Sorge dafür, dass es warm genug ist, du dich ungestört fühlst und du – falls nötig – auch Türen und Fenster im Blick hast. Überlege dir einmal genau, was du brauchst, damit du dich wohl und sicher fühlst. Und versuche, dir diese Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Je mehr du dir deiner Bedürfnisse und Wünsche bewusst wirst, um dich sicher im gegenwärtigen Moment fühlen zu können, desto mehr kannst du die frühere traumatische Erfahrung vom Hier und Jetzt entkoppeln. Auch wenn dies nicht von heute auf morgen gelingt, so wirst du mit der Zeit immer mehr lernen, dass der gegenwärtige Ort sicher ist.