See Beyond

… speak your truth, act with love – mit Mut, Authentizität und bewusstem Sein in ein neues Miteinander. Die Zeiten sind herausfordernd, die Veränderung ist unabdingbar. Wir Menschen sind zerrüttet von zwei Jahren Pandemie. Einschränkungen im alltäglichen Sein sowie die gesellschaftliche Isolation fordern ihren Tribut. Die Gesellschaft ist gespalten. In Europa herrscht Krieg. Die Fehde zwischen Ost und West wird auf dem Rücken unschuldiger Menschen ausgetragen. Das Leid ist groß. Wladimir Putin führt der Welt erbarmungslos die geballte Kraft von Gewalt, Manipulation und Willkür vor Augen. Welten prallen aufeinander, unterschiedliche Wertvorstellungen stehen sich gegenüber und zwingen uns dazu, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Es ist an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen für alles, was sich auf Erden ereignet, denn: Alles ist mit allem verbunden. Nun sind es der Mut und die Wahrhaftigkeit von Menschen, die den Paradigmenwechsel vorantreiben. Die Veränderung passiert von innen nach außen. Sie führt aus der kollektiven Ohnmacht in die Schöpfungskraft. Die Menschheit steht an der Schwelle von der Dunkelheit ins Licht, von der Angst in die Liebe, von der Trennung in die Einheit. Es sind bewusste Seelen, die nun aus ihrer ureigenen Kraft heraus Dinge verändern. Sie setzen klare Schritte der Wahrhaftigkeit und bringen Essenzielles an die Oberfläche. Vorherrschende Werte, Ansichten und Modelle werden infrage gestellt, neu gedacht. Gemeinsam gilt es eine Brücke zwischen Ratio und Spiritualität zu schlagen. Ganz bodenständig und ohne Angst, zum Wohle aller. Jeder und jede Einzelne ist in dieser außergewöhnlichen Zeit dazu aufgerufen, bewusst (mit-) zu wirken. Gemeinsam gilt es eine Brücke zwischen Ratio und Spiritualität zu schlagen. Ganz bodenständig und ohne Angst, zum Wohle aller. Unsere rational geprägte Welt darf sich kollektiv weiten und in die Ganzheitlichkeit geführt werden. Alles ist beseelt und miteinander verbunden. Heute fehlt das Bewusstsein für Spirits und nicht sichtbare Ätherebenen. Das Wissen, dass der Mensch Teil der Natur ist, ist der modernen Leistungsgesellschaft abhandengekommen. Der vorherrschende Egoismus hat uns Menschen nicht nur von Mutter Erde, sondern auch von der eigenen Natur entfernt. In der Fülle an Informationen und der nicht enden wollenden Schnelllebigkeit der Zeit ist es schwierig, zu spüren, was wahr ist. Wenn wir uns dem eigenen Kern zuwenden und in die Authentizität gehen, muss die Wahrheit nicht mehr im Außen gefunden werden. Wir sind souverän und frei. Als Überbrückung in ein neues Miteinander dürfen wir die Sprache des Herzens aktivieren. In einem ersten Schritt braucht es die Weitung unserer Sprache. Der vorhandene Wortschatz […]