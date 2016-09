Vom Sterben und von der essenziellen Frage, was danach passiert: der Tod in den Weltreligionen und in der yogischen Tradition Anzeige



Der Tod, die große Unausweichlichkeit – vielleicht prägt kein anderes Thema das Leben der Menschen so sehr wie dieses, obwohl der Tod doch erst an seinem Ende steht. Aber wäre unsere Zeit auf Erden nicht begrenzt und wäre nicht nach all den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte noch immer letztlich unbekannt, was darauf folgt, dann wäre unser Leben sicherlich ein anderes. Der Tod und was danach kommt ist auch ein zentrales Thema in allen Religionen, denn es ist eng mit unserem Ursprung und dem Sinn unseres Daseins und damit mit der Frage nach Gott verknüpft.

Man könnte Bände darüber schreiben, wie die grundlegenden Fragen nach Tod und Jenseits jeweils beantwortet werden und welche Übergangs- und Beerdigungsriten es in den verschiedenen Religionen und Kulturen unserer Erde gab und gibt. Ein Artikel zu dieser Thematik kann an dieser Stelle jedoch nur ein kurzer Abriss sein.

Sterben als Übergang

Über die heutigen abendländischen Gepflogenheiten im Umgang mit dem Sterben wissen die meisten von uns Bescheid, und sie sind relativ schnell beschrieben. Nach dem Tod wird der Verstorbene in ein Beerdigungsinstitut gebracht, das sich nach Absprache mit den Hinterbliebenen um alle Formalitäten kümmert, es folgt die Beerdigung oder – in letzter Zeit häufiger geworden – die Einäscherung mit anschließender Urnenbeisetzung. Nach Übergangsriten abgesehen von der Beerdigungszeremonie sucht man in der Regel vergebens, wobei Ausnahmen Letztere bestätigen und z.B. in Hospizhäusern zu finden sind.

Manchmal wird im christlichen Kontext noch die Krankensalbung praktiziert, die früher als „letzte Ölung“ bezeichnet wurde und zu den Krankensakramenten der römisch-katholischen Kirche gehört. Dazu zählt auch eine letzte Beichte. In der lutherischen Kirche gibt es ebenfalls eine Salbung, die jedoch nicht als Sakrament betrachtet wird. Darüber hinaus sieht das Christentum spezielle Sterbegebete vor. Auch direkt nach dem Verscheiden können bestimmte Gebete gesprochen werden, mit denen man Gott um Frieden und Erbarmen für die Seele des Verstorbenen bittet. Hierbei gibt es eigene Varianten, um für das Seelenheil der verstorbenen Mutter oder des verstorbenen Vaters zu bitten. Früher war die Totenwache üblich, d.h. die Hinterbliebenen hielten sich bis zur Beerdigung beim Verstorbenen auf, lasen Bibeltexte und beteten. Von Katholiken noch vergleichsweise häufig vorgenommen wird die Aussegnung des Verstorbenen aus dem Trauerhaus beim Hinaustragen des Leichnams, zu der beispielsweise Kyrie-Rufe und die Rezitation von Psalm 21 gehören können. In der evangelischen Kirche fasst man unter dem Begriff „Aussegnung“ alle Handlungen angefangen mit der Verabschiedung des Sterbenden, z.B. in Form gemeinsamer letzter Gebete, bis hin zur Beisetzung zusammen.

In das christliche Brauchtum mischten sich Elemente, die teilweise dem sogenannten Aberglauben oder Volksglauben entspringen, wie etwa die Sitte, den Verstorbenen unbedingt mit den Füßen zuerst aus dem Haus zutragen – damit er nicht zurückkehrt, wie man manchmal als Erklärung findet. Auch das Anstecken von Rosmarinzweigen und Zitrone an die Trauerkleidung, um Dämonen fernzuhalten, ist hier zu nennen. Der oft als Aberglaube eingestufte Brauch des Spiegelverhängens, für den verschiedene Begründungen im Umlauf sind (der Spiegel könne durch den Dopplungseffekt einen weiteren Todesfall heraufbeschwören, die Seele könne sich durch ihn irreleiten lassen und ihren Weg nicht finden u.a.), ist jedoch auch im Judentum überliefert und könnte dorther übernommen worden sein. Noch immer ist es weit verbreitet, direkt nach dem Tod eines Menschen ein Fenster im Raum zu öffnen – dies hat den Hintergrund, dass die Seele hinausgelangen soll.

Egal, auf welche Religion, auf welche Kultur oder welche Epoche wir schauen, das Sterben gilt stets als entscheidender Übergang, den die Hinterbliebenen – soweit es in ihrer Macht steht – mitgestalten wollen. Man tut nicht einfach nichts, sondern versucht, dem Dahingeschiedenen Geleit zu geben, damit sich seine Reise in die jenseitige Welt möglichst problemlos gestaltet, und ist bemüht, demjenigen noch im Tode die bestmögliche Ausgangsposition für das Kommende zu verschaffen. Als eklatantes Beispiel kommen uns vielleicht zuerst die alten Ägypter in den Sinn, die den einbalsamierten Mumien Vorräte mit in die Grabkammern legten. Doch auch in Europa gab es schon in der Antike hochinteressante „Rites de passage“. Die Römer beispielsweise küssten ihre Verstorbenen, um die Seele aufzufangen, damit diese nicht umherirrt. Diese Aufgabe übernahm der Nächstverwandte, der anwesend war. Im alten Rom wurden Trauerhaushalte übrigens durch bestimmte Zeichen wie z.B. ein Zypressenbäumchen vor der Tür gekennzeichnet, da der Tod als Verunreinigung galt (so war auch die Bestattung der Leichname innerhalb der Stadtmauern verboten, es sei denn, es handelte sich um besondere Würdenträger). Nachdem ab Mitte des 2. Jh. n. Chr. die Feuerbestattung durch die Erdbestattung abgelöst worden war, wurden auch hier Grabbeigaben Usus. Man nahm regelrecht an, die Verstorbenen hätten ähnliche Bedürfnisse wie die Lebenden. Bei den alten Griechen dienten die Begräbnisrituale der Sicherstellung des Übergangs der Seele in den Hades. Wichtig war ein Obolus für den Fährmann Charon in Form einer in den Mund des Toten gelegten Münze. Charon, so glaubte man, brachte die Toten über den Totenfluss Acheron (auch Lethe oder Styx), der das Totenreich nach altgriechischer Anschauung von der diesseitigen Welt trennt. Hades und Persephone, Herrscher und Herrscherin der Unterwelt, wurden mit Honigkuchen bedacht, den man dem Toten „mitgab“.

Weitere Übergangsriten

Im Judentum legt der Sterbende ähnlich wie in der katholischen Glaubensgemeinschaft ein Sündenbekenntnis ab. Zudem spricht er das Glaubensbekenntnis, was wiederum eine Parallele zum Islam darstellt. Ist es ihm selbst nicht mehr möglich, sagt es ein Angehöriger für ihn. Unmittelbar nach Tod wird ein „ewiges Licht“ angezündet, das die Unsterblichkeit der Seele symbolisiert: Das Lebenslicht wird durch ein unauslöschliches Licht ersetzt. Ob tatsächlich der Tod eingetreten war und der Betreffende nicht mehr atmete, wurde früher überprüft, indem man ihm eine Feder unter die Nase hielt.

Im Islam wenden die Angehörigen das Gesicht des Sterbenden in Richtung Mekka und zitieren die Sure Yasin. Das Leben wird mit dem muslimischen Glaubensbekenntnis beschlossen, mit dem es auch begonnen wurde. Ist der Dahinscheidende nicht mehr in der Lage, es selbst zu sprechen, wird es ihm wie schon direkt nach seiner Geburt ins Ohr geflüstert. Wichtig ist, dass die Menschen, mit denen der Tote zu tun hatte, spätestens bei der Beerdigung alles, was zwischen ihnen und dem Verstorbenen geschehen ist, für halal erklären, so das arabische Wort für „erlaubt“ oder „zulässig“ im Sinne der islamischen Vorschriften: Ist das nicht der Fall, ist dies für das zu erwartende Gericht, auf das wir später noch zurückkommen, eine ungünstige Vorbedingung. Muslime sind sich der Möglichkeit des Todes, die zu jedem Zeitpunkt besteht, so bewusst, dass sie es möglichst von vornherein vermeiden, auf irgendeine Art in jemandens Schuld zu stehen. Wird z.B. eine längere Reise unternommen, versucht man in der Regel, vorher alle noch ausstehenden Angelegenheiten zu klären: Streitigkeiten beizulegen, offene Rechnungen zu begleichen etc. – eben alles halal zu machen.

Auch die Buddhisten sind sich der Vergänglichkeit des Lebens sehr bewusst. Da praktizierende Buddhisten ihr ganzes Leben um eine Haltung der Nicht-Anhaftung bemüht sind, sehen viele dem Tod relativ gelassen entgegen. Am Totenbett sollen buddhistische Schriften gelesen werden und Mantras gesungen werden. Nach dem letzten Atemzug darf der Körper des Toten nicht sofort berührt werden. Stattdessen soll man einige Stunden abwarten und den Leichnam auch dann nur so sanft wie möglich anfassen, da es nach buddhistischer Auffassung möglich ist, dass die Seele noch dort weilt, und es sie auf keinen Fall zu irritieren gilt. Es gibt auch den Glauben, dass die Berührung der Fontanelle des Sterbenden der Seele hilft, den Körper durch das Kronenchakra zu verlassen, was eine Wiedergeburt in den höheren Welten begünstigt, während ein Austritt durch die unteren Körperbereiche zu einer niederen Wiedergeburt führen soll. Als ausschlaggebender wird aber in der Regel die Geisteshaltung betrachtet, die der Sterbende sich zu eigen macht. Deshalb ist es essenziell, dass die Anwesenden ihn nicht durch ihre eigene Unruhe und Traurigkeit aus der Fassung bringen, sondern ihm eher helfen, seine Konzentration auf Inhalte der buddhistischen Lehre oder je nach Tradition z.B. auf seinen Lama zu lenken. Eine Alternative für den Sterbenden wäre auch, auf die absolute Leere zu meditieren. Im Mahayana-Buddhismus werden für den Sterbenden zudem oft Medizin-Buddha-Pujas durchgeführt.

Im Hinduismus gibt es festgelegte Übergangsriten für verschiedene Lebensstadien und auch für den Tod. Die Details variieren jedoch je nach Kaste und teilweise auch regional oder von Familie zu Familie. Idealerweise stirbt man am Heiligen Fluss Ganges, und zwar möglichst in Benares (Varanasi). Ist dies nicht realisierbar, kann auch, wenn verfügbar, Wasser aus dem Ganges eingenommen werden. Der Sterbende wird mit dem Kopf in Richtung Osten gebettet, oft im Eingangsbereich des Hauses. Da es in der Bhagavadgita heißt, man werde nach dem Tod zu dem, woran man im Leben zuletzt gedacht hat, ist es für einen Hindu bedeutsam, den Übergang bewusst zu gestalten und sich mit lichtvollen Gedanken zu beschäftigen. Hier ist die Rezitation von heiligen Texten und Mantras durch Angehörige eine wichtige Unterstützung. Die Begleitung durch religiöse Überlieferungen und Gesänge kristallisiert sich also religionsübergreifend als zentrales Übergangsritual heraus. Nach dem Tod wird der Sterbende so umgebettet, dass sein Kopf nach Süden weist. Es ist auch üblich, die großen Zehen und die Daumen zusammenzubinden und eine Binde um den Kopf zu legen, die unter dem Kinn zugeknotet wird. Darauf folgt häufig eine Homa-Zeremonie, bevor später das detailreiche Verbrennungsritual stattfindet (verstorbene schwangere Frauen und kleine Kinder werden jedoch nicht verbrannt, sondern in der Regel dem Wasser übergeben).

Zu Bestattungsspezifika und Bräuchen oder Konventionen rund um das Thema Trauer ließe sich ebenfalls noch viel Interessantes sagen, doch der gegebene Rahmen reicht dafür nicht aus. Die unter „Infos“ genannten Recherchequellen decken diese Aspekte aber z.T. mit ab.