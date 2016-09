Es war das Anliegen Buddhas seinen Schülern zu vermitteln, dass es einen Weg aus dem Leid gibt. Der besteht darin, zu erkennen, dass die Essenz unseres Bewusstseins klar, rein und unsterblich ist. Dieses Bemühen um ein tieferes Verständnis des eigenen Geistes dient niemals dem Selbstzweck, sondern es geht im Sinne Buddhas immer darum, Leid zu überwinden oder bessern noch zu vermeiden sowie Frieden und Glück für alle Wesen zu ermöglichen und zu fördern. Dies ist aber nur möglich, wenn wir unsere Sicht verändern – weg von den Inhalten des Bewusstseins hin zum klaren Raum des Bewusstseins. Das ist natürlich leichter gesagt, als getan. Aber es ist möglich. Auch für dich!

Den klaren Raum des Bewusstseins kannst du allerdings nicht über deinen Verstand erfassen. Du kannst ihn nur unmittelbar erfahren. Die buddhistische Psychologie geht von zwei grundlegenden Aspekte des Bewusstseins aus: dem „klaren / absoluten“ Bewusstsein, das offen, transparent, rein, zeitlos, unbegrenzt und unsterblich ist. Und dem „unklaren / episodischen“ Bewusstsein, das immer von der aktuellen Erfahrung gefärbt, flüchtig und bedingt ist und die aktuelle Sinneserfahrung registriert und wir in der Summe der Erfahrung für unser Ich halten. Die buddhistische Psychologie beschreibt das episodische Bewusstsein in Form von 121 verschiedenen Zuständen, die weit, eng, freudvoll, ängstlich etc. sein können. Sie möchte das klare Bewusstsein erlebbar machen, als etwas, das unabhängig vom linearen Raum-Zeiterleben, Objekten oder Inhalten existiert und funktioniert. Das Bewusstsein ist das, was die Erfahrung macht, ohne an Körperempfindungen, Gefühle und Gedanken gebunden zu sein. Es ist das, was weiß. Für die meisten von uns ist es allerdings gleichermaßen so unfassbar und so selbstverständlich, dass wir es nicht fassen können.

Folgende Meditationen stellen eine wundervolle Möglichkeit da, sich für diesen Raum zu öffnen. Hingabe und Gleichmut sind weitere Zutaten, die es möglich machen, diesen Raum zu erfahren.

Übung des weiten Raums

Versuche heute beim Blick in den Spiegel nicht nur einen oberflächlichen Blick auf dich selbst zu werfen. Frage dich: Wer schaut in den Spiegel? Versuche mit dem reinen Bewusstsein in dir in Kontakt zu kommen. Absichtslos. Versuche, in Resonanz zu gehen mit dem Teil, der nicht altert und nicht stirbt.

Richte dabei deine Aufmerksamkeit weg von den Inhalten hin zum Raum des Bewusstseins. Dann kannst du die Erfahrung machen, dass du all diese Erfahrungen zwar machst, aber sie vergänglich und nicht deine letzte Wirklichkeit sind. Du wirst feststellen, dass sich dann etwas Wesentliches verändert: Du wirst aufhören so lange und so viel zu leiden! Du wirst frei, weil du die Weite deines Bewusstseins erfahren und erleben kannst. Jenen Teil in dir, der viel weiter ist als die Fixierung auf dein Ich-Erleben.

Übung: Beobachte dein eigenes Bewusstsein

Versuche im Verlauf des Tages immer wieder, dein eigenes Bewusstsein zu beobachten, ohne dich in die jeweilige Erfahrung verwickeln zu lassen, die du machst. Alles, was es braucht, ist deine Achtsamkeit. Richte deine Aufmerksamkeit immer wieder weg von den Inhalten der einzelnen Erfahrungen, deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Lenke sie auf das, was in dir passiert, und untersuche, wie dein Geist arbeitet, worauf er reagiert und was in dir vorgeht, sobald du deine Aufmerksamkeit weg von den Inhalten der Erfahrungen hin zum Bewusstsein selbst richtest.

Übung: Finde die Quelle deines Bewusstseins

Gehe heute bei der Meditation mit deiner Aufmerksamkeit weg von den Inhalten deines Bewusstseins und hin zum Bewusstsein selbst. Hat es eine bestimmte Farbe oder Form? Sei offen. Nimm achtsam wahr, was passiert, wenn du dich nicht auf die Inhalte des Bewusstseins beziehst.

Versuche, in diesen offenen, transparenten Raum des Bewusstseins hinein zu entspannen. Dann wirst du das erleben, was als der klare, offene Himmel des Gewahrseins bezeichnet wird. Öffne dich für diese Erfahrung, ohne sie mit dem Verstand erfassen zu wollen. Öffne dich einfach für das in dir, was transparent und klar ist, leer wie der Raum, aber im Gegensatz zum Raum die Fähigkeit besitzt, wahrzunehmen und Erfahrungen zu machen.

Wenn dir die Vorstellung eines klaren und offenen Raumes zu abstrakt ist, dann stelle dir dieses reine Bewusstsein als einen Horizont vor. Genauso wie am Himmel Wolken entstehen, Unwetter geschehen und Stürme kommen und gehen, so bleibt der Himmel selbst vollkommen unberührt von den Wettererscheinungen. Er bleibt seiner Natur nach offen, unbegrenzt und ungetrübt von all dem, was sich in seiner Sphäre abspielt. Das reine Bewusstsein wird von all den Erscheinungen nicht berührt. Aus diesem Grund verwendet man im Buddhismus und auch im Yoga gerne den Spiegel als eine Metapher für das Bewusstsein. Ein Spiegel bleibt klar und rein, strahlend und hell, egal was sich darin spiegelt, ob hell oder dunkel, ob düster oder schön.