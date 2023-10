Im energetischen Fluss sein: Das Praktizieren mit den Vayus

Im 3. Teil der Pranayama-Serie befassen wir uns mit den intelligenten Energien, die verschiedene Aufgaben in unserem Körper wahrnehmen: mit den Vayus. Durch eine bewusste Atempraxis können wir ihr Zusammenspiel harmonisieren und so den Energiefluss fördern.

Prana fließt in unserem Körper, um Leben zu erhalten. Er ist die Kraft hinter allen Aktivitäten und Veränderungen, den physischen wie auch den gedanklichen und emotionalen. Ich möchte noch einmal betonen, dass es tatsächlich nur eine einzige Lebenskraft gibt: Mahaprana. Diese Lebensquelle ist in unserem Körper sehr fein aufgegliedert und nimmt verschiedene Funktionen in unterschiedlichen Körperregionen wahr. Jede dieser spezifischen Funktionen wird als Vayu bezeichnet. Vayu ist Sanskrit und wird häufig mit „Wind“ übersetzt. Die Wurzel des Wortes ist va, was „das, was fließt“ bedeutet. Vayu ist so etwas wie die treibende Kraft für Aktivitäten und Erfahrungen innerhalb des Körpers, die in einer ganz speziellen Art aktiv ist und die Energie in einer Zone steuert.

Gerne bezeichne ich die Vayus auch als intelligente Energien, die Körperfunktionen wie die Verdauung, die Nervenimpulse, den Blutkreislauf, das Hormonsystem etc. antreiben und regulieren. Dadurch beeinflussen sie auch unseren geistigen, emotionalen und spirituellen Status. Unsere Yogapraxis, ob Asanas oder Pranayama, ist darauf bedacht, die Funktionen dieser Vayus zu fördern, ja sogar zu optimieren, so dass sie uns helfen können, freudiger und aufrechter durchs Leben zu gehen.

In unserem Körper gibt es, der yogischen Literatur zufolge, 49 Prana-Vayus. Zehn dieser 49 Vayus sind direkt für geistige und physische Aktivitäten verantwortlich. Fünf dieser zehn sind für die yogische Praxis von besonders großer Bedeutung:

Prana-Vayu Apana-Vayu Samana-Vayu Udana-Vayu Vyana-Vayu

Jeder dieser fünf Vayus ist einem Element zugeordnet, was ihre Grundsätzlichkeit und außerordentliche Bedeutung aufzeigt. Dies drückt sich auch im Zusammenspiel mit den Chakras aus. Ebenso gibt es einen Zusammenhang jedes einzelnen Vayus mit der Praxis der vertikalen Aufrichtung. Im Zusammenspiel all dieser Faktoren ergibt sich eine individuell erfahrbare, gesteigerte Energiewahrnehmung im Körper, und dadurch ein solides Fundament einer gesunden Persönlichkeit, erfüllt von fließender Energie. Dies geht häufig mit einer freudigen und starken Selbstwahrnehmung einher.

Für unser Grundverständnis ist es wichtig, die Vayus als ein Ganzes und immer wieder als ein […]