Summer Strength

Sonnenkraft und Sommer-Energie: eine Asana-Sequenz mit Barbra Noh für innere und äußere Stärke, die Sie auf allen Ebenen zum Strahlen bringen wird.

Der Sommer ist eine energiegeladene Jahreszeit, eine Zeit der energetischen Fülle. In der Traditionellen Chinesischen Medizin gilt er als die yang-stärkste Phase des Jahres. „Yang“ entspricht dem Sanskrit-Wort „Ha“, das u.a. „Sonne“ bedeutet und innerhalb der Dualität des Hatha-Yoga für das aktive, dynamische Prinzip steht. Mit längeren Tagen und mehr Sonnenschein ist der Sommer die Zeit, in der es um Ausdehnung, Wachstum, Aktivität und Kreativität geht – und um Freude!

Als jemand, der kaum eine andere Form von Training absolviert, habe ich an meine Asana-Praxis den Anspruch, dass sie mir mehr als ausschließlich Entspannung bietet. In den letzten zwei Jahren habe ich den Fokus darauf gerichtet, körperliche Kraft zu entwickeln. Mit fortschreitendem Alter können die körperlichen Kräfte und die Gesundheit schwinden, wenn wir nicht einen guten Muskeltonus und eine gewisse Beweglichkeit aufrechterhalten. Wie wäre es damit, stärker anstatt älter zu werden?! Die folgende Asana-Sequenz ist eine kompakte Praxis, um Kraft aufzubauen.

Weiser werden

Mein Ziel ist es, mit dem Alter weiser und stärker zu werden. In meinen Zwanzigern und Dreißigern hat sich Zeit anders angefühlt. Jetzt, in meinen Mitt-Vierzigern, spüre ich das Unausweichliche: Meine Zeit hier ist begrenzt. Ich stelle fest, dass ich alles mehr zu schätzen weiß, dass ich mich selbst und die Welt weniger ernst nehme als früher – ich möchte das Leben genießen, solange ich die Möglichkeit dazu habe! Mit „genießen“ meine ich nicht, mich einfach nur ins Vergnügen zu stürzen. Vielmehr meine ich damit, wirklich damit im Frieden zu sein, wer ich bin, und weniger auf den inneren Kritiker zu hören, der offenbar stets denkt, dass nichts jemals gut genug ist. Dieser innere Kritiker, den wir alle nur zu gut kennen, schwächt uns und beraubt uns der Freude, die unser natürliches Geburtsrecht ist. Diese Freude ist eine machtvolle Kraft in unserem Leben, die uns innere Stärke und Widerstandsfähigkeit verleiht, während wir durch die Hochs und Tiefs der menschlichen Existenz navigieren. Wenn wir über „Core-Kraft“ sprechen, denke ich dabei gern an eine tiefe Erkenntnis unseres Seins, die wir auch in den schwierigsten und herausforderndsten Momenten unseres Lebens nicht […]