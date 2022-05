Die 3 Zentren des Lebens

Drei Zentren, die den Menschen in seinem Potenzial ausmachen: Warum sie geschwächt wurden, und wie man sie wieder in ihre Strahlkraft bringen kann – hier insbesondere am Beispiel des Nabelzentrums veranschaulicht. „Die Drei Zentren des Lebens“ sind ein essenzielles Thema. In Japan werden sie die drei Dantian genannt: der untere, der mittlere und der obere Dantian. Diese drei Zentren sind bei den meisten von uns in irgendeiner Weise traumatisiert. In diesem Text werden die möglichen Störungen angesprochen, und es werden Wege zur Heilung aufgezeigt. Aus meiner Sicht sind diese Themen in der Vergangenheit noch nie wirklich angegangen worden, ja, nicht einmal erkannt worden, und wenn, dann nicht in ihrer vollen Tragweite. Es sind Themen, die die gesamte Menschheit betreffen und mittels derer sie – man muss es so klar sagen – über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende unterdrückt und geschwächt wurde. Heute ist die Zeit, wo der Bann für immer gelöst werden kann und die Menschen wieder frei atmen und leben werden, ihre wahre Größe und Stärke und ihr Licht erkennen und nie mehr in Gefahr geraten müssen, klein und hilflos gemacht zu werden. Das erste und grundlegende Zentrum ist das Nabelzentrum, das uns an die Basisenergie, die Ahnen und die Urmutter anbindet. Es steht für Urvertrauen, unendliche Schöpferkraft, Macht und Autarkie. Das zweite Zentrum ist das Herz; es steht für Liebe, Mitgefühl, bedingungslose Zuwendung, Vertrauen und Mut. Im Zentrum des Herzens befindet sich der Sitz der Seele, die geheime Kammer des göttlichen Funkens. Das dritte Zentrum sind der Geist und das Dritte Auge, hier ist der Sitz der Intuition, der klaren Wahrnehmung, der Wahrhaftigkeit, des wahren Wissens, der Weisheit und der kosmischen Verbundenheit. Wir können aber wieder zurückkehren. Alle Wege sind offen. Es ist die große Zeit der Heilung und Bewusstwerdung! Die Schwächung der Zentren Das Nabelzentrum wird gestört durch das Ritual des sofortigen Durchtrennens der Nabelschnur unmittelbar nach der Geburt, anstatt sie in aller Ruhe auspulsieren zu lassen. Das wirkt sich unter Umständen lebenslänglich auf die Atmung aus, auf die Organreflexzonen im Bauchbereich, und damit auf die gesamten organischen Funktionen, und auf das Immunsystem, dem wichtige Stoffe vorenthalten werden, die erst zuletzt aus der Plazenta zum Kind gelangen. Auch wird dem Kind Blut, das sich noch in der abgetrennten Plazenta befindet, vorenthalten. Das ist eine Rundum-Schwächung dieses kleinen Körpers. Das Herz wurde gekränkt durch das Schüren von Ängsten. Denn in Wahrheit ist Angst das Gegenteil von Liebe, nicht der Hass. Hass ist eine […]